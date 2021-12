Prodi rimpiange la patrimoniale fallita. E si tira indietro dal Colle

Ospite a Mezz'ora in più, programma in onda su Rai3, Romano Prodi non può fare a meno di rimpiangere la patrimoniale, oramai fallita, in cui tanto sperava. L'argomento toccato dal professore, infatti, è la nuova legge di bilancio, che molto ha fatto discutere in queste ultime settimane.

In previsione del caro bollette annunciato per i prossimi mesi, il premier Mario Draghi avrebbe voluto istituire un contributo di solidarietà, ma il centrodestra si è opposto, e così anche Movimento 5 stelle e Italia viva, che hanno espresso forti perplessità diversamente a Partito democratico e Leu. La bocciatura non è piaciuta a Romano Prodi, che commentando i fatti recenti ha sentenziato: " La linea di marcia è giusta, ma con quanta fatica per prendere le decisioni, quando arriva qualche problema, la marcia addirittura si rallenta o si ferma. Per me è stato interessante vedere l'ipotesi bocciata di mettere un piccolissimo aumento di imposte per calmierare le tariffe delle bollette, questo mi ha fatto capire che il problema è rimasto simbolico ". E ancora: " Quando scattano i singoli interessi, dai gestori degli stabilimenti balneari all'imposizione sopra i 75mila euro, questi fanno valere la loro voce ".

A preoccupare il professore è l'inflazione. E le rassicurazioni dei giorni scorsi della presidente della Bce Christine Lagarde? Evidentemente, come molti investitori, anche il professore nutre dei timori: " I banchieri centrali hanno fiducia nel loro intervento, ma la dinamica dei prezzi sale ".

Grande delusione, dunque, per il mancato contributo di solidarietà. " Quando si tocca il sistema fiscale bisogna avere sempre il segno meno, a quello che succede dopo poi nessuno ci bada ", ha osservato con amarezza l'ex presidente del Consiglio. " Che il sistema attuale sia equo non importa, ci vuole il segno meno, chi mette il segno più, anche per fare opere di bene, perde le elezioni, questa è la realtà politica che noi abbiamo. Finché non c'è una mentalità che fa il calcolo sulla esatezza e il rigore del provvedimento, andremo avanti così, ma è un bel problema, perché così si accumulano debiti ", ha aggiunto.

Quanto al tema inflazione, Prodi non ritiene che Fed e Bce aumenteranno i tassi, ma saranno messe le premesse. " In Usa c'è un dibattito per mettere un piccolo freno all'espansione monetaria. Non credo che sarà un blocco, non credo che sarà immediato ", ha dichiarato il professore. " Gli americani che sono più alti sull'inflazione faranno il primo passo e gli europei con più prudenza finiranno con seguirli, a meno che non ci sia un abbassamento dei prezzi di qualche materia prima ", ha concluso.