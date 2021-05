Il prof anti Meloni rincara la dose: "La mia non era ironia..."

Il prof. Guido Saraceni torna ad attaccare Giorgia Meloni. Il docente di filosofia giuridica all’Università di Teramo, in un post su Fabook spiega, a noi del Giornale, che non era affatto ironico quando attribuì al leader di FdI “la solita boriosa arroganza da urlatrice di piazza”.

Ma andiamo con ordine e ripercorriamo i fatti. La Meloni pubblica la sua autobiografia 'Io sono Giorgia' e, da quel momento in poi, a sinistra, parte la gara di antifascismo. Prima una libraia romana si fa pubblicità rifiutandosi di vendere quel libro, poi un professore dell’Università Ca’ Foscari di Venezia pubblica la fotografia di uno scaffale Feltrinelli col tomo della Meloni rivolto a testa in giù, stile Mussolini a Piazzale Loreto. Infine, arriva Saraceni, autore del libro L'oceano in una goccia, che pochi giorni fa pubblica una foto con i due libri uno accanto all'altro con il solo intento di sbeffeggiare l'opera del leader di FdI. “In questo momento io e Meloni siamo insieme in libreria (!) con i nostri rispettivi libri”, scrive Guido Saraceni che accusa la Meloni di imitare "maldestramente la bellissima modella che rende ipnotica la copertina del mio romanzo”. E aggiunge: "Solo che lei, con la solita boriosa arroganza da urlatrice di piazza, occupa intere vetrine, mentre il mio romanzo si trova educatamente, rispettosamente e democraticamente, sugli scaffali" . A questo punto ilGiornale.it riporta l'episodio e, indirettamente, gli chiediamo di spiegarci cosa vedesse di spassoso nel dire che Meloni ha la “ solita boriosa arroganza da urlatrice di piazza” , visto e considerato che Saraceni, tra i commenti, aveva lasciato un 'avviso ai naviganti' precisando che il suo post "è ironico" e che "alla fine c’è anche una faccina che ride".