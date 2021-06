L'offensiva di FdI: "Al bando il comunismo per legge"

Il dibattito politico torna ad animarsi sulla questione relativa al comunismo. L'ultima mossa è arrivata da Fratelli d'Italia, che attraverso Edmondo Cirielli e un numeroso gruppo di colleghi di partito ha presentato una proposta di legge per far sì che venga " messo al bando il comunismo ", sulla scia della risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 19 settembre 2019. Il partito di Giorgia Meloni ritiene che sia " arrivato il momento di equiparare il regime comunista a quello fascista ". È infatti già in vigore una legge sul fascismo e dunque FdI ha sottolineato la necessità di estendere le misure previste anche per i regimi comunisti " e i modelli totalitari sovietici, cubani, venezuelani ".

"È morta tanta gente"

La proposta di legge - che si ispira ai principi della Costituzione per preservare i diritti umani - punta a introdurre una serie di disposizioni per il contrasto di gruppi, organizzazioni, movimenti, associazioni e partiti " che perseguono finalità antidemocratiche proprie delle ideologie totalitarie comuniste o di matrice religiosa islamica estremista ". Un atto reputato necessario da Fratelli d'Italia, secondo cui nel nostro Paese una politica eccessivamente buonista ha consentito di tollerare azioni, gesti, slogan e simboli che traggono la loro ispirazione dal regime dittatoriale comunista che in passato ha governato nell'Unione Sovietica, nell'Europa dell'est, in Cambogia, in Vietnam, in Cina, in Corea del Nord, a Cuba " e che, oggi, è presente in Venezuela e in numerosi Paesi africani, mietendo milioni di vittime ".

Il dito è puntato anche contro quelle politiche migratorie sempre più incontrollate " che alimentano il pericolo di insediamenti nel nostro territorio di persone e di associazioni che si ispirano all'ideologia estremista islamica ". Il che potrebbe comportare gravi conseguenze per la sicurezza dell'Italia e degli altri Paesi, " come dimostrano tragicamente molti fatti di cronaca ". Anche perché la nostra Nazione in questi anni è stata vittima di tutte le conseguenze " delle azioni poste in essere da individui o da gruppi di individui facinorosi ispirate a ideologie totalitarie ".

La folle idea del centrosinistra