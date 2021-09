"Prove tecniche di governo": quel vertice a sorpresa tra Meloni e Salvini

" Bella coppia ", con queste parole Matteo Salvini ha rilanciato sui social un selfie scattato insieme a Giorgia Meloni al forum Ambrosetti di Cernobbio, in corso in questi giorni sul lago di Como. I due leader di centrodestra si sono ritrovati nella cittadina lariana e hanno dato vita a un simpatico siparietto in favore di obiettivo davanti ai tantissimi fotografi presenti. " Prove tecniche di governo ", ha scherzato il leader della Lega, abbracciando Giorgia Meloni. Tra i due, quindi, ci sono state chiacchiere amichevoli e grandi sorrisi sullo sfondo del lago di Como.

Con Giorgia Meloni e Matteo Salvini, in questa sorta di meeting informale che si è tenuto al termine dei lavori al forum Ambrosetti di Cernobbio negli splendidi giardini di Villa d'Este, era presente anche Giancarlo Giorgetti. Il trio si è intrattenuto per circa 10 minuti, lontano da orecchie indiscrete ma sotto gli occhi attenti del piccolo capannello di curiosi (accreditati) che si è accorto di quegli strani movimenti a due passi dal lago. Qualcuno dei presenti è riuscito a captare alcune parole, come per esempio Annalisa Cuzzocrea de la Repubblica, che ha riferito che al centro della chiacchierata ci sarebbero state principalmente le elezioni amministrative e la questione Green pass.

Lega e Fratelli d'Italia, insieme a Forza Italia, corrono insieme nelle principali città del Paese dove si voterà il 3 e il 4 ottobre. La coalizione ha presentato un unico candidato in ogni comune. Si voterà anche nelle grandi metropoli come Milano, Torino, Bologna, Roma e Napoli e il centrodestra è deciso a superare i candidati della sinistra che, invece, in molti casi corre separatamente. Le votazioni amministrative sono una grande occasione per i partiti, un banco di prova importante per verificare l'attendibilità dei sondaggi e capire in che direzione muoversi per preparare le prossime elezioni politiche del 2023. I primi tre partiti (Fratelli d'Italia, Lega e Partito democratico) sono racchiusi in un paio di punti decimali, uno scarto minimo che non offre certezze di proiezione, anche se considerando la coalizione, il centrodestra surclassa nettamente il centrosinistra.