Provocazione Orbán. "Trasferirò a Bruxelles i migranti europei"

Ascolta ora 00:00 00:00

La Commissione europea ritiene «inaccettabile» la minaccia del premier ungherese, Viktor Orbán, di trasferire a Bruxelles i migranti che arrivano al confine ungherese e si dice pronta a usare «tutti i suoi poteri» per fare rispettare il diritto europeo. «È inaccettabile. Se questa azione venisse attuata sarebbe una chiara violazione del diritto europeo», così come della «cooperazione» e della «fiducia reciproca», ha evidenziato la portavoce dell'esecutivo europeo per gli Affari interni, Anitta Hipper, nel briefing quotidiano con la stampa. Il governo ungherese aveva annunciato venerdì scorso che sta studiando vie legali contro la multa di 200 milioni che la Corte di giustizia dell'Unione europea gli ha comminato lo scorso giugno per non aver rispettato una precedente sentenza sulla protezione dei migranti. Tra l'altro, l'esecutivo di Orbán ha minacciato di inviare a Bruxelles pullman pieni di migranti che vogliono chiedere asilo nell'Unione. Bruxelles, da parte sua, «sta esaminando la situazione» ed è «pronta» a usare «tutti i suoi poteri per garantire il rispetto del diritto europeo». Le autorità comunitarie sono «in contatto» con le autorità ungheresi per «assicurare che questa azione non venga portata avanti».

Sempre ieri, anche Il leader del partito di estrema destra olandese Pvv (Partito per la Libertà), Geert Wilders, si è detto favorevole all'introduzione di controlli ai confini dell'Olanda sul modello di quelli annunciati dal governo tedesco. «Se la Germania può farlo, perché non possiamo farlo anche noi? Per quanto mi riguarda, prima è, meglio è», ha detto Wilders al De Telegraaf.

Wilders ha sottolineato che l'accordo di governo firmato da diversi partiti, compreso il suo, prevede che i controlli alle frontiere saranno rafforzati. «Allora mi sembra che valga almeno la pena di esaminarlo attentamente da parte del governo», ha spiegato il politico olandese.