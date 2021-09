Putin accerchiato positivo l'entourage

Allarme Covid per il presidente russo Vladimir Putin. Decine di persone del suo entourage sono risultate positive ai test per il Coronavirus.

Per questo motivo Putin - che nel marzo scorso aveva annunciato di essersi vaccinato - è entrato in autoisolamento martedì dopo essere stato identificato come caso di contatto, e rimarrà in quarantena «per diversi giorni».

«Sapete che purtroppo ho dovuto cancellare la mia visita a Dushanbe all'ultimo momento - ha dichiarato collegato via video con un summit in Tagikistan - Mi dispiace molto ma questo è legato al fatto che nella mia cerchia più ristretta come sapete sono stati identificati dei casi di contagio da coronavirus, e non sono uno né due, ma alcune decine di persone. E adesso sono costretto per alcuni giorni a rispettare il regime di autoisolamento». Putin aveva annunciato tramite il suo portavoce che si sarebbe messo in autoisolamento per la presenza di alcuni positivi nel suo staff, senza fornire ulteriori dettagli. Un isolamento che cade in un periodo pessimo dato che da oggi si comincia a votare per le legislative russe. Il quadro è più complesso che mai in un Paese dove la nostalgia del passato cresce, la pandemia è tutt'altro che sconfitta e l'unico oppositore credibile Aleksey Navalny risiede in carcere ormai da quasi un anno. Ma è comunque una battaglia senza esclusione di colpi e in queste ore ci sono protesta proprio davanti alle mura del Cremlino, in cui è stato arresto anche il cameramen del media russo RusNews. Le elezioni legislative nella Federazione Russa si concludono il 19 settembre 2021. «Il presidente russo si sente benissimo e continua a lavorare; il capo dello Stato è assolutamente in salute», ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. «Si sente benissimo, è assolutamente sano e continua a lavorare. Dirò questo: sia Putin che Sputnik V stanno operando come al solito. L'efficacia di Sputnik V è stata dimostrata, è molto alta; l'efficacia del presidente Putin è ancora più alta».