Quegli italiani complottisti

Ogni mattina un terrapiattista si sveglia e guarda il Sole sorgere. Controlla che la «lampadina che gira sopra la sua testa come una spirale» sia al suo posto e tira un sospiro di sollievo: la Terra è ancora piatta. Sembra assurdo, ma quindici italiani su cento iniziano così la loro giornata. È il risultato di un sondaggio Swg su teorie e credenze della popolazione. E il 15% ritiene «plausibile» o «probabilmente vero» che la Terra non sia sferica. E le eclissi di Luna? E la linea dell'orizzonte? E l'altezza dei corpi celesti? Se ne occupi il restante 85% della popolazione. Che poi, anche questi pitagorici potevano continuare ad occuparsi dei quadrati costruiti sui cateti dei triangoli rettangoli, senza mettersi a congetturare su sfere e pianeti, no?

Ogni mattina un complottista si sveglia, prende il sussidiario di quinta elementare e strappa un po' di pagine. Non hanno ragione di essere lette. Sono le pagine che raccontano dell'Olocausto: per il 17% è infatti «plausibile» che non sia mai avvenuto. Trattasi semplicemente di un'esagerazione degli stessi ebrei come parte di una macchinazione per promuovere i propri interessi. Se questo è un uomo, Il diario di Anna Frank e La notte sono opere fantasy, evidentemente. O un mucchio di scartoffie da mandare al macero. «Ma i manoscritti non bruciano», dice Woland al Maestro. Fortunatamente no, sennò altro che 17 per cento...

Ogni mattina un complottista si sveglia, prende un atlante (piatto, mi raccomando), una lente d'ingrandimento e si mette a cercare. Che cosa? Ma l'isola dove si sono ritrovate tutte le celebrità che hanno inscenato la propria morte, of course. Lo fa il 18% della popolazione. Per chi ancora non lo sapesse, vi abitano James Dean, Marilyn Monroe, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Elvis Presley, John Belushi, Kurt Cobain e Michael Jackson. Ah, se si potesse passare anche un solo giorno su quell'isola: sai che divertimento. E Paul McCartney? No, lui è morto ed è stato rimpiazzato da un sosia, per assurdo anche migliore dell'originale. E alla fine di Strawberry fields forever John Lennon sembra sussurrare: «Ho seppellito Paul». Ma questa è un'altra storia...

Ogni mattina un complottista si sveglia, si specchia nel ritratto di David Icke e lo ringrazia per aver rivelato che i rettiliani sono tra noi, hanno le sembianze di alcuni esponenti politici e governano il mondo. È il buongiorno del 18 per cento degli italiani. Certo, alcune volte i politici le sparano talmente grosse che sembrano arrivare da Marte, però così è un po' troppo.

Potremmo finirla qui, ma il sondaggio è un crescendo di follie sparse qua e là che meritano di essere annotate. I vaccini sono un mezzo di controllo di massa attraverso il 5G: 25 per cento; lo sbarco sulla Luna non è mai avvenuto: 29%; gli Usa hanno organizzato l'attentato alle Torri Gemelle: 32%; Lady Diana è stata fatta uccidere dalla monarchia britannica: 54%.

Allora, vi siete convinti?