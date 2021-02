"Il quesito era ingannevole". La base M5S vuole (ri)votare su Rousseau

Una ribellione contro i vertici per denunciare la faziosità del quesito e chiedere dunque un nuovo voto su Rousseau. La base del Movimento 5 Stelle è in agitazione e non intende farla passare liscia a chi ha deciso di porre una domanda non molto oggettiva e non rappresentativa della realtà dei fatti. Agli iscritti sulla piattaforma era stato chiesto di esprimersi con un "sì" o con un "no" riguardo la fiducia al governo guidato da Mario Draghi premettendo che - qualora avesse vinto il "sì" - sarebbe stato istituito un super-Ministero della Transizione ecologica e che il M5S si sarebbe impegnato a difendere " i principali risultati raggiunti " nel corso di questi anni di governo, prima gialloverde e poi giallorosso.

La formulazione del testo non è stata affatto digerita dagli attivisti e dall'ala ribelle, tanto che in queste ore sta circolando una petizione online sottoscritta - tra gli altri - dalle senatrici Barbara Lezzi, Luisa Angrisani e Bianca Laura Granato e dalle consigliere regionali di Lazio e Campania, Francesca De Vito e Marì Muscarà. Al capo politico è stata chiesta l'immediata apertura di una discussione su Rousseau al fine di poter valutare a stretto giro una nuova consultazione online " che ponga gli scritti nella possibilità di esprimersi sulla base di un quesito onesto, sincero, veritiero e reale sul ruolo del Movimento 5 Stelle nel governo Draghi ".

La rivolta della base

La base pentastellata ha inoltre chiesto di analizzare le responsabilità personali del reggente Vito Crimi per aver avallato " una consultazione ingannevole, che rischia di incidere in modo importante sulla nostra azione politica e sulla nostra compattezza, basato su un accadimento ad oggi rimasto irrealizzato ". Infine - tenendo in considerazione l'articolo 11 dello Statuto del Movimento 5 stelle - sarebbe da ritenere " profondamente illegittima e ingiustificata " l'eventuale espulsione di chi dovesse decidere di non dare la propria fiducia all'esecutivo Draghi, vista " la confusione creata dalla totale incoerenza e tendenziosità del quesito sottoposto ".