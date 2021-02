Il quesito "fuffa" non tradisce: su Rousseau vince il "sì" dei 5S a Draghi

Tutto come da copione: su Rousseau vince il "sì" al sostegno al governo Draghi. Dei (quasi) 75mila votanti - ben lontani dai 100mila ipotizzati da Casaleggio -, il 59,3% ha dato il via libera ad entrare in maggioranza. Del resto, come fai a dire no a chi ti dice che se si resta fuori dall'esecutivo si smantellano le leggi e le riforme imposte grazie all'arrivo di Conte a Palazzo Chigi?

Già, perché la chiave è tutta lì, in quel quesito volutamente assertivo che conferma : "Sei d’accordo che il MoVimento sostenga un governo tecnico-politico che preveda un super-Ministero della Transizione Ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal MoVimento, con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario Draghi?". Un quesito che lancia la nuova battaglia "di bandiera". Se - per la compagine grillina - il governo gialloverde aveva come obiettivo il reddito di cittadinanza (come non ricordare la scena del balcone al grido "Abbiamo abolito la povertà"?) e quello giallorosso quello del taglio dei parlamentari, la nuova maggioranza allargata punta tutto sulla svolta verde alla base di quella decrescita felice teorizzata fin dagli albori del grillismo. Un quesito che sarebbe passato persino dal Quirinale, come racconta Marco Antonellis su Tpi.

ignifica lottare comunque ogni giorno per ottenere le cose giuste, per realizzare quelle azioni che compongono la risposta politica che gli italiani attendono su tante questioni".

E così già nel racconto diil "banchiere" è diventato un "grillino" pronto persino a iscriversi al M5S. Ed è subito partito il tam tam dei "governisti". Da Conte (che alla piattaforma di Casaleggio non è nemmeno iscritto) a Di Maio (pronto a tutto pur di "difendere i provvedimenti fatti"), gli endorsement si sprecano. Per l'ex sottosegrerario Anna Laura Orrico restare in maggioranza "s

Ma forse per la prima volta nella storia di Rousseau il voto non era così scontato. Da Alessandro Di Battista a Barbara Lezzi fino alla base dei "duri e puri" il fronte del no si è fatto sentire e una spaccatura sembra dietro l'angolo. Cosa succederà quando bisognerà sedersi al tavolo con le "altre forze politiche", le stesse che fino a ieri i grillini hanno ricoperto di insulti? Perché se di governo "tecnico-politico" si tratterà, i negoziati riguarderanno tutti i partiti che alle consultazioni hanno dato l'appoggio a Draghi. Un malumore che già si riflette nei numeri del voto: nonostante la "moral suasion" dei 5 Stelle, quel 40% di no sarà difficile da ignorare. Basti pensare che quando si è trattato della nascita del Conte Bis i sì furono l'80%.