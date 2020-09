Tutti gli sprechi in una foto: ecco la scuola della Azzolina

Immagini di banchi vecchi gettati via ed ammassati, spesso e volentieri da istituti scolastici che si trovano in attesa ancora dell'arrivo delle nuove sedute: il deprimente spettacolo che arriva dalle foto diffuse da numerosi cittadini idignati per gli sprechi è il preambolo della ripresa delle lezioni a pochi giorni dal suono della prima campanella.

Una situazione che accomuna tante scuole disseminate lungo lo Stivale, e la denuncia arriva proprio da coloro che si sentono scippati dallo Stato al quale versano i contributi, visto l'ingente investimento che è stato fatto dal ministero dell'Istruzione per potersi accaparrare queste nuove ed avveniristiche sedute, spacciate come fondamentale strumento per poter gestire al meglio l'emergenza Covid in vista del nuovo anno scolastico.

È successo in Friuli Venezia Giulia, dove alcuni cittadini hanno denunciato lo spettacolo deprimente degli arredi scolastici avvistati nella zona del deposito comunale di Pasian Di Prato. Sedie, scrivanie e banchi ammassati ed accatastati come se si trattasse di rifiuti: i residenti hanno mostrato le immagini segnalando il vergognoso spreco ai propri concittadini. Il caos mediatico che si è scatenato ha spinto il sindaco Andrea Pozzo ad intervenire: "Si tratta di oggetti molto rovinati risalenti agli anni '80. La sostituzione è stata eseguita nel segno della ripartenza e della qualità”, ha puntualizzato il primo cittadino.

È successo anche a Bergamo: al liceo artistico Manzù si trovano ancora in attesa di ben 1500 banchi del nuovo tipo, che sarebbero dovuti arrivare entro e non oltre il 9 di settembre. Risultato? Le vecchie sedute e gli arredi divenuti forzatamente obsoleti si trovano ammassati nella palestra per liberare le aule e far posto ai banchi avvenieristici della Azzolina. Per il momento il ministero non ha rispettato le consegne, e le aule restano ancora vuote.

A Bologna medesimo spettacolo, con centinaia di elementi di arredo scolastico accumulati nel deposito del Comune. Immagini che fanno il giro del web e suscitano indignazione. "Arrivano foto da tutta Italia di migliaia di banchi, scrivanie, armadi, materiali scolastici, gettati come fossero rifiuti, accatastati nei cortili, in molti casi sono ancora incartati" , denuncia Paolo Grimoldi, deputato del Carroccio e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier.