“Ma questi testi li scrivi tu?”. La Meloni inchioda così Letta

Enrico Letta continua con la sua crociata contro Giorgia Meloni nel tentativo di delegittimare la sua leadership. Oltre al fatto che a sinistra si soffre il fatto che il prossimo governo potrebbe essere a guida centrodestra, ciò che sembra dar maggiormente fastidio a Enrico Letta e ai suoi compagni è il fatto che la prima donna presidente del Consiglio in Italia sia di area centrodestra, che loro da anni attaccano sulla misoginia. Uno smacco morale non indifferente che innervosisce Enrico Letta, che dopo aver tentato di insegnare a Giorgia Meloni cosa significa essere donna, l'ha addirittura accusata di voler una società patriarcale.

" Giorgia Meloni non mette in discussione Dio, Patria e famiglia e quel concetto di struttura patriarcale della società ", ha detto Enrico Letta durante l'intervista concessa al programma Mezz'ora in più condotto da Lucia Annunziata. Ma non pago, il segretario dem ha perfino aggiunto: " Chi dice 3 parole - Dio, Patria, Famiglia - ne intende una sola: patriarcato. Meloni guida Fdi perché non contesta ma esalta un modello maschilista e reazionario di società. Femminile non significa femminista ". Un discorso che, a ben guardare, mostra tratti di misoginia contro la leader di Fratelli d'Italia, che nelle ultime settimane è costantemente nel mirino dei detrattori, sottoposta a uno stress mentale non indifferente con l'obiettivo di farla crollare.

Ma Giorgia Meloni resiste, è strutturata anche contro tutto questo. Ha alle spalle una lunghissima gavetta e non sono certo le parole di Enrico Letta o le manifestazioni dei contestatori a intimorirla, anche se è umano che provi un certo fastidio davanti a tutto questo. Continua, comunque, a mostrarsi calma e dai social ribatte anche alle parole di Enrico Letta: " Cresciuta in una famiglia matriarcale, presidente di un partito tra omologhi quasi tutti uomini, ho sempre deciso io della mia vita. E io vorrei una società patriarcale? Ma questi testi li scrivi tu? Perché o hai perso il senso della misura o stai pagando qualcuno che ti detesta ".

Enrico Letta ormai da settimane ha perso la misura del suo ruolo, sta conducendo una campagna elettorale scomposta e poco diplomatica atta solamente ad alzare il tiro a ogni sua dichiarazione. Fomenta le frange più violente, che si alimentano dalle sue dichiarazioni e le usano per giustificare le loro azioni d'odio, come gli assalti ai banchetti.