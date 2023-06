Raduno dei "maranza". La sfida social tra le gang e Salvini

I toni sono quelli della sfida in campo aperto: «Salvini, sei invitato anche tu a Peschiera il 2 giugno... Ministro ti aspettiamo...». Per poi rincarare la dose: «Matteo venerdì ti consigliamo di non venire è meglio...». A parlare su Tik Tok contro il ministro dei trasporti e delle infrastrutture è il «popolo dei maranza», i ragazzi delle baby gang che domani intendono replicare sulla sponda veronese del lago di Garda il maxi raduno che un anno fa seminò distruzione e caos tra Peschiera e Desenzano. In alternativa, dicono di avere già in tasca un non meglio precisato piano B per aggirare le strettissime maglie delle forze dell'ordine.

In duemila, quasi tutti italiani di seconda generazione di origini nordafricane, si riversarono nel 2022 sul lungolago giocando sull'effetto sorpresa, distruggendo ogni cosa al loro passaggio. Ne uscì un gigantesco rave party al grido «Comanda l'Africa» che finì in risse e violenze. A farne le spese fu, in particolare, un gruppetto di ragazzine poco più che adolescenti che venne pesantemente importunato sul treno per Milano, al rientro dopo una giornata trascorsa al parco di divertimenti di Gardaland, a Castelnuovo. Proprio nei giorni scorsi il fascicolo relativo a quell'episodio è stato archiviato perché non è stato possibile individuare gli autori delle molestie. Impressionanti i racconti delle ragazzine: «Ci toccavano senza lasciarci scampo, ci urlavano qui non vogliamo italiani». Mentre i prefetti dei sei capoluoghi maggiormente interessati alla possibilità che avvenga una nuova calata in massa di giovani stanno già predisponendo un piano rafforzato di controllo del territorio e cinque ragazzi tra i 16 e i 26 anni sono stati segnalati alla Digos, Salvini, da parte sua, ha tentato la via del dialogo diretto via social per scongiurare il pericolo di un inferno-bis. Nonostante gli appelli, il tam tam online tra i giovani non scema. La parola d'ordine è sempre la stessa: «Tutti a Peschiera».