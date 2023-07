Ragazzo scompare in spiaggia. A ritrovarlo è Federica Sciarelli

Lo cercavano per terra, mare e cielo. Ma il destino ha voluto che a trovarlo fosse Federica Sciarelli, la conduttrice di Chi l'ha visto?, che evidentemente anche quando è fuori servizio mantiene il sesto senso che ha fatto la fortuna dello storico programma di Rai 3. Dopo 19 anni sulle tracce delle persone scomparse, il fiuto della giornalista è stato determinante per riportare alla sua famiglia un quindicenne, con un leggero ritardo, che si era perso sul litorale romano. Il ragazzino è stato rintracciato - prima che lo facessero l'elicottero, la guardia costiera e i volontari sguinzagliati lungo la costa - dalla Sciarelli, grazie al suo «sesto senso», sulla spiaggia libera di Maccarese. Da tre ore i genitori lo avevano perso di vista e avevano allertato i soccorsi. Ma il ragazzo sembrava essersi volatilizzato.

Un collega della trasmissione, Giampiero Fiore, che era sulla stessa spiaggia a qualche chilometro di distanza, aveva avvertito la Sciarelli che nel suo stabilimento era scomparsa una persona. E la conduttrice si è subito messa all'opera spinta da una sorta di deformazione professionale. Proprio quando stava per andare via con le sue amiche, ha deciso di trattenersi e di fare una passeggiata con gli occhi bene aperti e la descrizione del ragazzo stampata nella mente. Quando sulla spiaggia di Palidoro, all'altezza dell'ospedale Bambin Gesù, verso le 16 la giornalista ha visto un ragazzino disorientato aggirarsi senza meta, non ha avuto dubbi. Lo ha avvicinato, cerando di guadagnarsi la sua fiducia, e lo ha tranquillizzato. Poi ha avvertito i carabinieri e ha aspettato l'arrivo dei genitori con lui. Il 15enne aveva camminato per circa cinque chilometri. «Stavo cercando una conchiglia», ha detto.

La notizia è stata condivisa nel profilo Twitter della redazione di Chi l'ha visto?. «Sta bene il ragazzo scomparso sul litorale di Roma. Mentre erano in corso le ricerche, è stato notato intorno alle 16 sulla spiaggia di Palidoro davanti all'ospedale Bambino Gesù da Federica Sciarelli, che è rimasta con lui mentre arrivavano i genitori», ha annunciato sui social la trasmissione televisiva che risolve i casi di persone scomparse. Caso risolto in prima persona, questa volta.