Raggi ci ricasca, super-gaffe: stravolto il cognome di Morricone

Ci risiamo, nuova gaffe per Virginia Raggi. Il sindaco di Roma non si smentisce, ed ancora una volta decide di regalare ai cittadini un'altra delle sue "perle". A quanto pare la rappresentante del Movimento 5Stelle ha proprio intenzione di essere ricordata per le sue uscite strampalate, imbarazzanti e, talvolta, anche decisamente fuori luogo.

Coloro che nella giornata di ieri hanno deciso di dare un'occhiata alla newsletter settimanale "la Sindaca informa", caricata sul sito web di Roma Capitale, sono stati testimoni dell'ennesimo scivolone della Raggi. Nella newsletter, infatti, è apparsa la frase "Auditorium Parco della Musica Ennio Morirono". Ebbene sì, il compositore e direttore d'orchestra Ennio Morricone è stato ribattezzato dallo staff del sindaco, diventando Ennio Morirono.

Una svista? Un errore di battitura? Errare è umano, per carità, ma con la lunga lista di gaffes collezionate sino ad ora, forse lo staff della Raggi dovrebbe fare un poco più di attenzione.

Soltanto pochi giorni fa, il Colosseo era stato dotato di una cupola (probabilmente il primo cittadino lo aveva confuso con la basilica di San Pietro). Intervenuta al salone d’Onore del Coni per la presentazione dell’Open d’Italia di golf, Virginia Raggi, presa ad elencare le bellezze di Roma, aveva lasciato tutti a bocca aperta dichiarando: " Anche dal green dell'Open sostanzialmente si può ammirare, guardando bene, anche la cupola del Colosseo, uno scenario davvero eccezionale e straordinario. Un ruolo davvero importante per la nostra città ".

Il Colosseo deve essersi ormai rassegnato a questi scambi di identità. Oltre ad essere confuso con la basilica di San Pietro, poco tempo prima era stato scambiato con l'Arena di Nimes. Quanto al maestro Morricone, lo stesso destino era capitato all'ex presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, divenuto "Azelio", nella targa apposta nel nuovo largo a lui intitolato. Targa poi sostituita in fretta e furia.

Ieri, dunque, l'ennesimo scivolone. Grande imbarazzo per i pentastellati. Il nuovo errore è stato immediatamente segnalato, ed in molti si sono infuriati. Tanti i consiglieri ad arrabbiarsi, questa volta, ed a manifestare il proprio malumore nelle chat private.