Lo scivolone della Raggi: "La cupola del Colosseo..."

Il Colosseo confuso con l'Arena di Nimes, la targa dedicata a Carlo Azeglio Ciampi in cui il nome dell'ex presidente della Repubblica compare senza la lettera "g" (errore a cui si è poi rimediato in fretta e furia), per non parlare dell'uscita infelice sulle buche: Virginia Raggi continua ad inanellare figure barbine, ed anche oggi, nel corso del suo intervento al salone d’Onore del Coni, non si è smentita.

Vittima del sindaco della Capitale, ancora una volta, l'anfiteatro Flavio. Monumento simbolo di Roma evidentemente poco noto alla rappresentante grillina, che lo ha inspiegabilmente dotato di una cupola.

"La cupola del Colosseo"

Manca poco alle elezioni amministrative di Roma, e Virginia Raggi ha approfittato delle sue rimanenti settimane da sindaco per regalare un'ultima perla. Ospite al salone d’Onore del Coni per la presentazione dell’Open d’Italia di golf , manifestazione che si terrà a Roma dal 2 al 5 settembre presso il ‘Marco Simone Golf & Country Club’, la rappresentante grillina ha speso qualche parola per la Capitale, elencandone le opportunità ed elogiando la sua bellezza. Fino a qui, nulla di male. Il problema è sorto quando nel suo discorso il sindaco di Roma ha fatto un'affermazione in grado di lasciar letteralmente a bocca aperta gli archeologi, gli storici dell'arte e più in generale gli studiosi e gli appassionati di tutto il mondo: l'anfiteatro Flavio sarebbe dotato di una cupola.

" Nel frattempo Roma risplende ed è una bellissima vetrina ", dichiara soddisfatta la Raggi dopo aver preso parola. " Anche dal green dell'Open sostanzialmente si può ammirare, guardando bene, anche la cupola del Colosseo, uno scenario davvero eccezionale e straordinario. Un ruolo davvero importante per la nostra città ".

Silenzio in sala. Nessuno fa notare al primo cittadino della Capitale che, salvo cambiamenti ed aggiunte dell'ultimo minuto, l'anfiteatro Flavio non possiede alcuna cupola. Probabilmente la Raggi si è confusa con la basilica di San Pietro, ma guai a correggersi. Il discorso del sindaco va avanti, con buona pace del povero Colosseo, già scambiato con l'Arena di Nimes in un video pubblicato sulle pagine social del sindaco per pubblizzare la Ryder Cup.

La polemica

" Con una battuta scherzosa potrei dire che la sindaca Raggi ha letto il mio ultimo libro su Roma, 'Interesse Capitale', nel quale il capitolo quinto ha come titolo 'La Grande Cupola del Colosseo'. Ma se oltre il titolo avesse letto anche il capitolo non avrebbe fatto quella gaffe… al presente ", ha scherzato il senatore di Forza Italia Francesco Giro.

Decisamente più duro il commento di Chiara Colosimo, consigliere regionale di Fratelli d'Italia: " Oggi la Raggi ci regala l'ennesima 'perla' citando, nel suo discorso alla presentazione dell'Open di Italia di golf, una fantomatica Cupola del Colosseo. Oramai le gaffe della Sindaca non si contano più e francamente non sappiamo se ridere o se piangere ".

Critico anche il senatore azzurro Maurizio Gasparri: "Non conosce neanche i monumenti della Città che amministra. Prima confondeva il Colosseo con l'Arena di Nimes in Francia, oggi si inventa la Cupola del Colosseo. Pessime figure col mondo che guarda. Roma merita di più, per fortuna presto andranno a casa! ".