Raid israeliano su Jenin: 5 palestinesi morti e 60 feriti. L'Ue: "Stop agli insediamenti"

Sale a cinque il numero delle vittime palestinesi (fra cui un minore di 15 anni), e a 91 quello dei feriti da parte delle Forze di difesa israeliane (Idf) durante un'operazione nel campo profughi di Jenin, in Cisgiordania, mentre sette soldati israeliani sono rimasti feriti, secondo quanto riportato da fonti mediche sul campo. I media dello Stato ebraico hanno riferito che i soldati israeliani sono stati feriti in un'imboscata tesa da alcuni palestinesi armati a Jenin e che alcuni di loro versano in gravi condizioni, mentre la radio militare israeliana ha smentito la gravità delle ferite. Intanto, i velivoli dell'esercito israeliano hanno bombardato obiettivi in Cisgiordania per la prima volta dalla seconda intifada di 20 anni fa. Nella lotta al terrorismo, Israele «non può scendere a compromessi. Continueremo a combattere il terrorismo in modo proattivo. Useremo tutti gli strumenti a nostra disposizione e colpiremo i terroristi ovunque si trovino». Ha dichiarato il ministro della Difesa di Israele, Yoav Gallant, durante l'inaugurazione del padiglione israeliano alla fiera della difesa «Le Bourget» in corso a Parigi, commentando gli scontri a fuoco avvenuti a Jenin. «I terroristi non troveranno un rifugio sicuro, nè a Jenin, nè a Nablus, nè a Gaza», ha affermato il ministro. In una nota, le forze di difesa israeliane (Idf) e la polizia di frontiera hanno fatto sapere di aver effettuato un'operazione nel nord della Cisgiordania nelle prime ore di ieri mattina per arrestare due palestinesi ricercati. Successivamente, un veicolo dei militari israeliani è stato colpito da un ordigno esplosivo e un elicottero da combattimento è giunto sul posto per evacuare i sette soldati feriti. «L'Unione Europea - fanno sapere da Bruxelles - è fortemente preoccupata per gli ultimi avvenimenti a Jenin e per i piani annunciati di procedere con oltre 4.000 unità di insediamento nella Cisgiordania occupata alla fine di giugno: l'Ue invita Israele a non procedere».