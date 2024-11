Rapina in villa con minacce e bastonate

Ascolta ora 00:00 00:00

Notte di terrore per una famiglia di Campoverde, in provincia di Latina. Sei persone con i volti coperti e dei guanti alle mani per non lasciare impronte, hanno fatto irruzione in una villa, armati di bastone, nella notte tra giovedì e ieri. I rapinatori hanno agito seguendo un piano molto ben pianificato. Dapprima hanno staccato il contatore dell'energia elettrica posto in giardino, attirando in questo modo fuori il proprietario, costretto a uscire di casa per riattivare l'elettricità. A quel punto l'uomo è stato aggredito alle spalle, colpito ripetutamente con i bastoni e poi è stato costretto dai malviventi a fare ritorno con loro in casa, dove lo hanno immobilizzato.

Reso inoffensivo l'uomo, i rapinatori si sono rivolti alla moglie, costringendola con la minaccia dei bastoni di consegnare loro contanti, gioielli e altri oggetti di valore, per un valore della refurtiva che non è stato ancora quantificato ma comunque di diverse migliaia di euro. I componenti della banda hanno poi messo a soqquadro l'abitazione per cercare di rimpinguare il bottino e prima di andare via hanno identificato il sistema di videosorveglianza e si sono portati via il Dvr per impedire agli investigatori di visionare le immagini della rapina. E ora è caccia agli uomini nelle campagne tra le province di Latina e di Roma. Delle indagini si stanno occupando la Sezione operativa del reparto territoriale dei Carabinieri di Aprilia e i militari della stazione dei Carabinieri di Campoverde.

E a pochi chilometri di distanza, a Velletri, in provincia di Roma, un episodio con alcuni punti di contatto. Un cinquantenne con la passione per la caccia si è accorto all'alba che qualcuno si era introdotto nella sua villa e a veva trafugato i fucili e le pistole detenute regolarmente dall'uomo. Secondo una prima ricostruzione, l'assalto all'immobile che si trova nella zona di Contrada Cigliolo, sarebbe avvenuto tra le 3 e le 4 di notte.

I ladri sarebbero entrati nella villa bifamiliare passando dal garage seminterrato e dopo aver forzato alcune porte. La coppia proprietaria dell'immobile, non si sarebbe accorta di nulla fino al risveglio quando ha chiesto l'intervento degli agenti di Polizia.