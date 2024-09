Rapinata e stuprata nel sottopassaggio: marocchino in manette

Ascolta ora 00:00 00:00

Una serata da incubo per una 42enne italiana rapinata e stuprata da uno sconosciuto mentre camminava in strada a Roma, in zona Porta Pia, al Nomentano. La violenza si è consumata nella notte tra lunedì e martedì a due passi dal palazzo delle Ferrovie dello Stato, in un sottopassaggio di piazzale della Croce Rossa, a pochi passi dalla stazione della metro Casto Pretorio. È lì che gli agenti di una volante l'hanno trovata verso le sei del mattino sotto choc, con il corpo coperto di lividi.

È stata la donna a chiamare i soccorsi con il telefonino dopo la violenza e a raccontare ai poliziotti il dramma che aveva vissuto un'ora prima. Stava camminando da sola per tornare a casa dopo una serata trascorsa con alcune amiche quando è stata avvicinata da un uomo che l'ha afferrata e costretta con la forza ad andare nel vicino sottopasso di Porta Pia, una sorta di bidonville sotterranea abitata da barboni e senza tetto che trovano rifugio sui marciapiedi e nelle gallerie che circondano una strada a scorrimento veloce, seppur di recente fosse stata bonificata e sgomberata. Inutile è stato ogni tentativo di divincolarsi e di chiedere aiuto.

Una volta in trappola la 42enne è stata stuprata da un marocchino di 40 anni conosciuto alle forze dell'ordine che prima di allontanarsi l'ha anche rapinata. Seppur traumatizzata, non appena ha potuto la vittima ha chiamato il 113. Quando è stata soccorsa dalla polizia era ormai l'alba. Gli agenti l'hanno portata in ospedale con tumefazioni al volto e alle braccia. Grazie al suo racconto il balordo è stato rintracciato e arrestato per violenza sessuale aggravata e rapina.

Sul caso indagano gli agenti della Squadra mobile della capitale e del commissariato Porta Pia.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti la violenza sessuale è stata commessa verso le 5 del mattino, mentre la vittima stava tornando a casa. Si indaga anche su possibili complici. Il 40enne potrebbe essere stato aiutato da qualcuno a bloccare la donna e a trascinarla nel sottopassaggio dove si è consumata la violenza.