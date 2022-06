"Razzista e fascista". Oliviero Toscani choc: odio rosso contro Giorgia Meloni

Oliviero Toscani non perde occasione di cavalcare la polemica e nelle ultime ore ha sentito il bisogno di dire la sua sul comizio di Giorgia Meloni a Marbella. Il noto fotografo è stato intervistato ai microfoni de La Zanzara e ha attaccato duramente la leader di Fratelli d'Italia, ormai bersaglio preferito dagli esponenti della sinistra del nostro Paese, dopo il successo alle recenti elezioni amministrative. " Ha detto cose di una ideologia violenta. È razzista? Sicuro, lei è fascista. Non che arriva col fez e la camicia nera, va messo in rapporto al tempo in cui viviamo. È una mentalità fascista ", ha detto Oliviero Toscani.

Parole molto dirette e dure nei confronti di Giorgia Meloni, che a Verona è riuscita a portare il suo candidato sindaco al ballottaggio contro Damiano Tommasi, ex calciatore ora candidato. " Tommasi è un grande uomo, una fortuna ad avere uno come lui. Tosi è li da vent’anni, Sboarina non va bene. Se ne vada con le Meloni in Spagna e lascino la gente civile a vivere civilmente. Porterei anche il mio cane a votare Tommasi, almeno diamo due voti ", ha proseguito Oliviero Toscani. Il dissenso contro Giorgia Meloni negli ultimi giorni è cresciuto in modo esponenziale, direttamente proporzionale ai consensi ottenuti da Fratelli d'Italia alle urne. Nel frattempo, sono arrivati nuovi attacchi anche da parte di Enrico Letta: " Di tutto abbiamo bisogno che dei comizi, come quello di Meloni in Andalusia, inaccettabile e inascoltabile ".