Recuperati i cimeli di Eli Cohen

Circa 2.500 documenti e oggetti personali appartenenti alla leggendaria spia israeliana Eli Cohen sono stati restituiti in Israele dalla Siria in un'operazione segreta condotta dal Mossad. L'annuncio arriva dall'ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu nel 60° anniversario dell'esecuzione di Cohen a Damasco, il 18 maggio 1965, quando fu impiccato sulla piazza centrale di Damasco. Cohen si infiltrò tra i vertici della leadership politica siriana negli anni precedenti la Guerra dei sei giorni del 1967 e si ritiene che le informazioni da lui ottenute abbiano avuto un ruolo chiave per il successo di Israele in quella guerra, anche se lui era ormai lui stato scoperto e portato al patibolo. Fu infatti processato e giustiziato dal governo siriano per spionaggio il 18 maggio 1965, dopo essere riuscito a violare il governo siriano per quattro anni usando lo pseudonimo di Kamel Amin Thaabet. Il suo corpo non è mai stato recuperato. Netanyahu, che ha incontrato la vedova Nadia per mostrarle oggetti personali e il testamento che ha atteso per decenni, ha commentato che l'archivio recuperato «istruirà le generazioni ed esprime il nostro instancabile impegno a restituire tutte le persone scomparse, i prigionieri di guerra e gli ostaggi»

Tra gli oggetti recuperati ci sono lettere scritte a mano da Cohen alla sua famiglia, prove di comunicazioni tra la spia israeliana e alti funzionari siriani e foto scattate durante gli anni trascorsi sotto copertura in Siria. La collezione comprende anche molti effetti personali di Cohen, tra cui le chiavi del suo appartamento di Damasco, confiscate dall'intelligence siriana al momento del suo arresto, e il testamento originale di Cohen, redatto poche ore prima della sua impiccagione. Tra le carte è stata trovata anche la sentenza di morte.

La vita e l'attività di spionaggio di Cohen in Siria, Paese acerrimo nemico di Israele, che gli valsero il titolo di eroe nazionale, oltre a essere raccontata dai libri di storia, è stata adattata nella famosa serie Netflix «The Spy».