La Polverini è fuori da FI. Ma ora spunta lo slogan profetico: Con te

Giuseppe Conte ieri l'ha scampata con 321 voti alla Camera. Ma oggi rischia tutto. E così è scattata la caccia ai "traditori", che all’ultimo minuto si sono schierati con il governo votando la fiducia. Tra questi spicca Renata Polverini di Forza Italia, che lascia così il suo partito. Ex segretaria del sindacato di destra Ugl ed ex presidente di centrodestra della regione Lazio, la decisione della Polverini non è stata proprio una sorpresa per Giorgia Meloni, che come si legge su Repubblica, ha affermato: “ Non ha fatto niente di destra da almeno dieci anni” .

Ma c’è un dettaglio che non è sfuggito ai più attenti osservatori e che oggi, alla luce del suo appoggio al premier, strappa un sorriso amaro. Lo slogan con il quale la Polverini si presentò per la presidenza regionale dieci anni fa si chiamava Con Te, parole che oggi si sono unite in Conte, l’uomo che l’ex esponente di destra ha preferito ai "suoi". Fu dunque profetico quel Con Te, con il quale fu eletta e che segnò il destino della Polverini?

Intanto i social sono esplosi e su Twitter impazzano i post su quel Con Te premonitore. " #Polverini lascia Forza Italia e coerentemente passa a Con te ”, ironizza un utente. E ancora “ Da CON TE a Conte. Basta una semplice crasi per trasformare un vecchio slogan elettorale della Polverini in un futuro radioso da costruttore. E poi dicono che studiare la grammatica non serve a nulla...” . “ Salve, ma la Signora #Polverini lo aveva detto in tempi non sospetti... Con te, fu il suo slogan elettorale nel Lazio. Arguta!!! ”.

A soccorere la Polverini, che ora viene additata come voltagabbana e traditrice, Claudio Velardi, che nel 2010 curò la sua campagna elettorale per la presidenza regionale. Velardi, ospite a La 7, ricorda con un sorriso: "Con Te ce lo inventammo dieci anni fa e funzionò. Rispetto alla cose dette stamattina su Renata Polverini, io l'ho conosciuta abbastanza da vicino. Renata è una persona vera, ha una passione politica da vendere, intelligenza politica. Non etichetto il suo voto di ieri come di trasformismo". Si arresta, dunque, l'esperienza con Forza Italia di Renata Polverini, che i suoi ormai ex colleghi di partito accusano di aver strizzato l’occhio sempre più a sinistra che a destra.

