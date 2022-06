“Pagina di malagiustizia”. Renzi bacchetta le toghe sul caso David Rossi

Come sempre Matteo Renzi non usa giri di parole e va dritto al punto per rivolgere un nuovo attacco alle modalità con cui è stato gestito il caso David Rossi. L'ex presidente del Consiglio, intervenuto a margine dell'evento di presentazione del suo libro Il Mostro a Siena, ha detto che l'inchiesta è stata condotta in maniera " superficiale se va bene o criminale se va male ". Nel mirino ha messo chi avrebbe dovuto garantire la verità di quanto accaduto " e invece non è riuscito a fare un'indagine al di là dei sospetti ".

Il caso David Rossi

Il leader di Italia Viva l'ha definita una vera e propria " pagina di malagiustizia " che, tra le altre cose, mette in evidenza come ci sia un assoluto " bisogno di una rivoluzione dentro il mondo della giustizia ". A partire dal fatto che " se sei un magistrato e sbagli allora paghi ", mentre ha fatto notare che " non succede mai nulla ". In tal senso ha citato il lavoro di molti giornalisti e il ruolo importantissimo della commissione parlamentare " per scoprire che troppe cose non tornavano ".

Renzi ha fatto anche nomi e cognomi. " Il dottor Nastasi è entrato in una stanza dove non doveva stare. Lui è entrato in quella stanza auto attribuendosi il fascicolo ", ha dichiarato a chiare lettere. Il numero uno di Italia Viva ha precisato di non voler attribuire a lui ciò che si è verificato nell'inchiesta: " Ma se entri in un luogo dove devi stare, per lo meno fatti dare una pezza di appoggio per poterci stare. Invece Nastasi è andato a interrogare la vedova di Rossi senza nemmeno avere la titolarità del fascicolo ".

Il referendum

Proprio sul tema della giustizia domani gli italiani saranno chiamati a esprimersi, con i cinque referendum che innanzitutto - per essere considerati validi - devono raggiungere il quorum (50%+1 degli aventi diritto al voto). Renzi ha fatto sapere che nella giornata di domani si recherà al seggio per esprimere le proprie preferenze: " Domani andrò a votare per i referendum ". La sua posizione è favorevole in merito a tutti e cinque i quesiti.

L'attacco a Conte e Salvini