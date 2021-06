Renzi attacca ancora Letta: "Campanella? Vi dico chi ha sbagliato..."

Di tempo ne è passato e di eventi politici ne sono accaduti eppure tra Matteo Renzi ed Enrico Letta i rapporti non si sono mai del tutto ricuciti. Molti ricordano quanto accaduto nel corso della famosa del passaggio della campanella, la cerimonia di insediamento del nuovo governo, nel febbraio del 2014. Un appuntamento durato pochi secondi ma che ha segnato un allontanamento prima personale e poi forse politico tra il leader di Iv e l’attuale segretario del Pd.

"Non avevo nessun tipo di rivalsa verso Letta. Ho pensato che stesse facendo una figuraccia, ho pensato che di fronte alle Istituzioni non si scherza. Lì, in quel momento, Enrico sta facendo una cosa che non si fa. Sta puntando a dire: guardate, sono la vittima, anziché rispettare le istituzioni. Credo che abbia fatto un errore lui" , ha spiegato Renzi nella puntata del programma "Belve", condotto da Francesca Fagnani, che andrà in onda questa sera su Rai 2.

L’ex premier è ritornato anche sulla vicenda dell'incontro in autogrill con lo 007 Marco Mancini che ha scatenato un putiferio politico. Renzi ammette che non si mai sarebbe aspettato tale tempesta: "Assolutamente no. Mancini è un agente dei servizi segreti italiani, incontra regolarmente tanti politici. Io non ho niente da nascondere, per cui andando di corsa gli ho detto: 'Ci vediamo all'autogrill'”, ha affermato il leader di Iv che ha evidenziato che se deve incontrare qualcuno di nascosto " lo faccio in ufficio: questo spieghiamolo ai teorici del complotto. Ho detto a Mancini le stesse cose che potrei dire a lei o che posso dire uscendo di qui, sono una persona trasparente".

Renzi ha garantito di "non aver parlato minimamente" con Mancini di questioni personali " né mie né sue. Io non parlo di questioni personali con nessuno, nemmeno con lei". Il leader di Iv ha, però, spiegato di aver discusso di questioni di interesse nazionale: "Assolutamente sì" , ha confermato l'ex premier.