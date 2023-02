Renzi scimmiotta Shakira per colpire il Pd. Ma tra Ferrari e Twingo la politica si schianta

Se uno si perde il gossip del mese, si leggono dichiarazioni sui social e non si capisce di cosa stanno parlando. Ma non su Novella 2000 o in una polemica di Selvaggia Lucarelli con Tizio o Caio, anche tra i politici, che ormai pescano le metafore e le similitudini dal mondo dello spettacolo e dagli hashtag di tendenza. Sarà perché il limite tra spettacolo e politica è diventato così sottile che male che vada un giorno si ricicleranno tutti al Grande Fratello Vip.

Tipo, facciamo finta che uno sia stato una settimana in vacanza in un'isola deserta e torna e sente Matteo Renzi che dichiara: «Nel Pd avevano me e Calenda che parlavamo di lavoro con Industria 4.0 e Jobs act, ora hanno gente che dice che bisogna recuperare Lenin, Speranza che dice che bisogna abbattere il neoliberismo. Avevano una Ferrari e l'hanno scambiata con una Twingo...». È ovvio che lo sprovveduto non coglierà il riferimento della Ferrari e della Twingo, ma mica solo quello che è tornato dall'isola deserta, anche quello che si è distratto un attimo sulle cavolate del momento.

Anche perché Cuperlo gli risponde: «Matteo, il punto è che la Ferrari non era di nostra proprietà ma ce l'aveva data in leasing la destra. La Twingo la stiamo pagando a rate ma è nostra!».

Mia mamma, per esempio, ottantenne sveglissima che era in crociera e si era persa la polemica suscitata dalla canzone di Shakira contro l'ex fidanzato Piqué e contro l'amante con la quale l'ha tradita, dicendogli che ha lasciato una Ferrari per una Twingo, mi ha detto: «Ma che è successo? Renzi ha preso una Ferrari in leasing? Dandogli in cambio una Twingo?». «No, mamma, hai presente Shakira che». «Anche Shakira è entrata nel Pd?». «No, mamma, sai il fidanzato di Shakira che lei ha fatto quella canzone per dire che è come se avesse cambiato una Ferrari per una Twingo». «Ma che c'entra il Jobs Act? E la Twingo chi ce l'ha?». «Mmm il Jobs Act sarebbe la Ferrari in leasing e senti, lascia stare, non è importante».

Mi ricordo i discorsi forbiti di Bettino Craxi, o di Marco Pannella, i loro richiami che se non conoscevi la Storia ti perdevi il cinquanta per cento del senso, ed era colpa tua se non avevi studiato abbastanza. Oggi per capire i politici bisogna stare molto sul pezzo, soprattutto sui pezzi musicali, e magari più del Wall Street Journal seguire Twitter e Tik Tok. Sarà per questo che anche Calenda, che non è certo un putiniano, è contrario al video di Zelensky a Sanremo. Vogliono andarci loro, a Sanremo. Con la Ferrari presa in leasing dalla destra o con la Twingo comprata a rate dal concessionario compagno di sinistra.