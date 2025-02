Ricciardi: "Ci siamo dimenticati degli eroi in prima linea"

Ascolta ora 00:00 00:00

A cinque anni dal primo caso di Covid «serve ricordare di non dimenticare. Conservare la memoria è il primo passo per non ripetere l'esperienza».

L'appello arriva da Walter Ricciardi, docente di Igiene all'università Cattolica di Roma, nel 2020 consulente del ministero della Salute di Roberto Speranza. «È importante tenere presente che la lezione principale che deriva dalla pandemia è la necessità di investire in sanità. In particolare sul personale: quindi far lavorare bene le persone, farle lavorare in sicurezza, pagarle bene. Questi elementi rappresentano una spia di salute e di qualità per tutti i cittadini». «Il mondo - sottolinea - può essere un posto pericoloso in cui però, se si interviene in tempo, se si è previgenti, se si è attenti e si seguono le indicazioni della scienza, si può in qualche modo gestire, anticipare, risolvere problemi».

Oggi si celebra la Giornata del personale sanitario, istituita in pandemia per dare merito all'impegno di chi ha affrontato il Covid in prima linea.

«E anche in questo caso servirebbe esercitare la memoria - rimarca Ricciardi - perché purtroppo quelli che erano stati osannati come dei salvatori oggi sono dimenticati. Sono sostanzialmente persone che vivono il loro lavoro in grandissima difficoltà, pagati malissimo, in condizioni di grande stress, molto stanchi e demotivati. Investire su queste persone e valorizzarle significherebbe aver colto la lezione della terribile esperienza che abbiamo vissuto.

Quando invece si perde la memoria e non si valutano adeguatamente le cose attraverso la lente della scienza e delle conoscenze consolidate, il mondo, ripeto, diventa pericoloso».

Gli infettivologi della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali ragionano sull'«occasione» che la pandemia ci ha dato.

«Uno degli insegnamenti principali è il ruolo strategico dei vaccini, che ci hanno permesso di superare l'emergenza in tempi impensabili in passato evidenzia Emanuele Nicastri, segretario SIMIT Questo risultato rappresenta un impulso alla ricerca, visto che la tecnologia a mRna si è rivelata straordinaria e con ulteriori potenzialità, e ha ribadito il ruolo strategico dei vaccini come strumento eccezionale per prevenire le malattie infettive in maniera sicura ed efficace».