Rinvio o annullamento delle multe ai 50enni non vaccinati? L'emendamento del governo

Dopo il doppio passaggio alle Camere per la fiducia, il governo di Giorgia Meloni può dirsi pienamente operativo. In queste ore, l'esecutivo valuta il congelamento delle multe di 100 euro per gli ultra cinquantenni che, prima del 15 gennaio 2022 non siano risultati in regola con gli obblighi vaccinali sul Covid, compresi quanti non hanno effettuato la terza dose. Questo è stato un tema portante dell'esecutivo precedente con il ministro Roberto Speranza ed è stato motivo di scontro e sul quale ora il governo intende mettere mano anche per creare una rottura con il passato.

Un emendamento del governo, annunciato dal ministro Ciriani, potrebbe essere inserito nel decreto aiuti ter in discussione alla Camera. Ma c'è anche chi, come la Lega, chiede di arrivare a cancellare le sanzioni. Tuttavia, il provvedimento di blocco delle multe, che è comunque sul tavolo del governo, non è ancora sicuro che verrà approvato ma è comunque in sede di discussione e nei prossimi giorni verrà affrontato per capire come affrontarlo. " Sì, c'è l'ipotesi di rinviare le multe ", ha detto il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, a SkyTg24.

Discontinuità con Speranza

Si parla, quindi, di rinvio e non di annullamento per il momento ma ci sarebbero alcuni nodi da sciogliere prima di procedere, come ha spiegato lo stesso Ciriani: " Credo ci siano problemi tecnici, attendiamo il testo da parte del ministero, ma c'è questa ipotesi, non di annullare o congelare le multe ma solo il rinvio del termine ". Si tratta di un primo passo verso una determinata direzione che era già stata chiesta al precedente governo. Il nuovo esecutivo a guida Meloni, quindi, lavorerà appena possibile sullo slittamento del termine entro il quale inviare le multe per chi, over 50, non si è vaccinato o, comunque, non ha effettuato la terza dose.