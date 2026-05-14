Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Interni |La famiglia nel bosco

Il ritorno di Pillon alla casa del bosco. "Bimbi da difendere"

La scelta dell'ex leghista, paladino della famiglia tradizionale: legale dei Trevallion

Il ritorno di Pillon alla casa del bosco. "Bimbi da difendere"
00:00 00:00

Sarà lui, Simone Pillon, 54 anni, avvocato, ex senatore della Lega, paladino della famiglia tradizionale, a combattere la battaglia della famiglia del bosco che vuole riportare a casa i tre bambini sequestrati dallo Stato. Il tribunale dei minori dell'Aquila ha, infatti, respinto il nuovo ricorso contro l'allontanamento della madre dalla casa famiglia dove sono detenuti i suoi figli. Niente da fare: "Fuori, lontana".

Pillon a questo punto ha assunto ufficialmente la difesa di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham che sono i genitori dei tre bambini.

Gli abbiamo chiesto con quale spirito. Lui ci ha detto che preferisce tacere ed essere prudente. Dice soltanto che ora esaminerà bene le carte e dopo renderà pubblico il suo pensiero. Chi gli è vicino ci ha spiegato che il motivo per il quale ha accettato l'incarico è molto semplice: "Non vuole che quei bambini restino soli di fronte a un destino molto amaro".

È convinto che la decisione dei giudici di portare via i bambini ai genitori sia un vero sopruso? Probabilmente sì, ma non lo dice esplicitamente. Per ora preferisce la prudenza.

Spiega agli amici: "Quando faccio politica sono spregiudicato e non temo niente. Perché metto in gioco me stesso. Quando faccio l'avvocato non sono i miei interessi a rischiare ma quelli delle persone che difendo, e allora preferisco la cautela".

In serata Pillon ha diffuso un breve comunicato: "Mi limito a precisare che, contrariamente a quanto emerso da alcune notizie divulgate alla stampa, i coniugi Trevallion si son visti restituire il mandato dai precedenti difensori non già per diversità di vedute ma semplicemente dopo aver chiesto ai legali un allargamento del collegio difensivo. E soprattutto nessuno qui è ingestibile: Catherine e Nathan sono persone per bene e di gran cuore, preoccupati per i loro figli esattamente come lo sarebbe ciascuno di noi nelle medesime circostanze".

Simone Pillon in questi anni ha dedicato gran parte della sua attività politica e del suo impegno civile a difendere la famiglia. È esattamente la famiglia il pilastro centrale della sua costruzione etica e lui è convinto che debba essere anche il pilastro di una società moderna ad alto grado di civiltà. Pillon è convinto che la saldezza della famiglia, nucleo essenziale della convivenza tra gli esseri umani, risieda nella saldezza dei suoi principi morali: famiglia formata da una donna e da un uomo, lotta alle filosofie gender, lotta all'aborto, nessuna confusione tra omosessualità e famiglia.

Pillon è un conservatore vero, un cattolico accanito, praticamente, della corrente catecumenale. Nel suo modo di pensare i valori essenziali del cattolicesimo sono la base essenziale della comunità nazionale. È stato il bersaglio di centinaia di attacchi da parte della sinistra e della comunità Lgbtq. Non solo perché è stato tra gli organizzatori di ben tre "Family day", ma perché la sua attività politica è costante, spesso anche sotterranea, Pillon non è uno che ama la ribalta ma la sostanza.

È interessante vedere come lui, tradizionalista e moderato, stavolta difende una famiglia speciale, che non coincide perfettamente con la famiglia della tradizione. Perché? Pillon è un liberale, tutto qui.

L'impegno per la famiglia del bosco sarà una tappa molto importante della sua carriera.

Lui è convinto delle ragioni dei genitori e dell'importanza di affermare, in questa battaglia, due idee fondamentali: la libertà e la priorità della famiglia e la sua prevalenza sullo stato.

Pillon pensa che sia assurdo che lo Stato separi i figli dai genitori, non perché ci siano stati delitti, o azioni violente, ma semplicemente perché non si condivide il loro stile di vita.

Alzi la mano chi se la sente di dargli torto.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica