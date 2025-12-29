Rogo alla festa di nozze per le fontane luminose: sposo ferito e tanta paura

La festa avrebbe dovuto chiudersi con il tradizionale momento della torta, allo scoccare della mezzanotte. In sala le luci si sono spente, sono partite le fontane luminose e le scintille hanno acceso l'atmosfera. Ma ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino, durante il ricevimento di nozze di una giovane coppia, proprio quelle scintille hanno dato origine a un incendio violento che in pochi minuti ha mandato nel panico oltre duecento invitati. Le fiamme si sono propagate rapidamente all'interno dell'hotel Kristall Palace, struttura molto conosciuta in provincia di Avellino e spesso scelta per eventi e cerimonie, causando danni ingenti.

Il rogo, partito accanto alla torta nuziale, ha raggiunto in breve tempo la hall della struttura di rione Cardito, danneggiandola in modo significativo. Sono scattati immediatamente i soccorsi: sul posto sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco dei distaccamenti di Ariano Irpino e Grottaminarda e diverse ambulanze del 118. L'incendio è stato fortunatamente domato prima che possa estendersi ai piani superiori dell'hotel. Decisivo il sangue freddo del personale, che è riuscito a far defluire gli ospiti evitando calca e situazioni di panico potenzialmente pericolose.

L'unico ferito è stato lo sposo, originario di Calitri, che nel tentativo di spegnere le fiamme ha riportato ustioni di secondo grado alla mano destra e alla testa. Trasportato all'ospedale Frangipane di Ariano Irpino, è stato medicato e successivamente dimesso, potendo tornare dalla neo-moglie, ancora sotto choc.

Nessuna grave conseguenza per gli invitati: alcuni hanno accusato lievi intossicazioni da fumo e sono stati assistiti sul posto o accompagnati in via precauzionale al pronto soccorso. Foto e video dell'incendio, diffusi sui social, hanno documentato la portata dell'episodio.