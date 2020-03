Rula Jebreal contro Zaia per la frase su cinesi e topi: "Sarebbe moderato?"

Rula Jebreal contro Luca Zaia. La giornalista, grande protagonista del Settantesimo Festival di Sanremo, se l'è presa, via Twitter, con il presidente del Veneto per l'uscita sulle abitudini alimentari dei cinesi. Un'uscita per la quale il leghista ha chiesto scusa, correggendo immediatamente il tiro.

Questa, per chi se la fosse persa, la frase incriminata: "La mentalità che ha il nostro popolo a livello di igiene è quella di farsi la doccia, di lavarsi spesso le mani. L'alimentazione, il frigorifero, le scadenze degli alimenti sono un fatto culturale. La Cina che ha pagato un grande conto di questa epidemia che ha avuto perché li abbiamo visti tutti mangiare i topi vivi" .

L'esponente di punta del Carroccio è finito nel tritacarne mediatico per questa dichiarazione, rilasciata ai microfoni e davanti alle telecamere di Antenna Tre-Nord Est. Ecco, resosi conto dell'errore, ha saggiamente fatto un passo indietro: "Sono stato massacrato per quel video. Nella migliore delle ipotesi sono stato frainteso, nella peggiore strumentalizzato" . Dunque, l'ammissione e le scuse: "Quella frase mi è uscita male, d'accordo. Se qualcuno si sente offeso, mi scuso" .

A prendersela con il presidente della regione Veneto la giornalista palestinese naturalizzata israeliana e italiana, che su Twitter ha affondato il colpo, ripubblicando il video di Zaia e corredandolo con la seguente considerazione: "Oggi tanti colleghi degli Usa mi chiedono se Zaia si rende conto del danno enorme all'immagine e all'economia dell'Italia, quando dice che i cinesi mangiano i topi vivi. Questo è l'uomo ritenuto moderato dalla lega, considerato per il ministero degli Esteri?" .

Oggi tanti colleghi USA mi chiedono se Zaia si rende conto del danno enorme all'immagine e all'economia dell'Italia, quando dice che i cinesi mangiano i topi vivi.

Questo è l'uomo ritenuto moderato dalla lega, considerato per il ministero degli Esteri?pic.twitter.com/4S0xHeNh4z — Rula Jebreal (@rulajebreal) February 29, 2020