"La Russia ha più interesse a una trattativa. Deve evitare l'ingresso dell'Ucraina nella Nato"

«Vladimir Putin ha mantenuto i toni bassi perché, checché se ne dica, la Russia (e specifico la Russia perché le personalizzazioni si prestano a criminalizzazioni che servono solo a chiudere ogni possibilità di dialogo) è quella col maggior interesse ad una trattativa». Il generale Marco Bertolini è chiaro e non usa mezzi termini per spiegare quello che sta accadendo in Ucraina: «Non sono pacifista - spiega - ma conosco la guerra. E so per formazione professionale che ci sono situazioni nelle quali è necessario battersi, come quando è a rischio la libertà del nostro popolo. Ma questo non toglie che deve essere la pace la prospettiva nella quale ci si muove, l'obiettivo da raggiungere. E l'interesse del nostro popolo deve essere al vertice dei nostri sforzi».

Una cosa però è chiara: «Da un punto di vista tattico, Putin ha raggiunto i suoi obiettivi. Le repubbliche del Donbass sono sotto il controllo russo, ha preso Mariupol (tranne l'acciaieria che è ancora in mano al battaglione Azov, ma senza rilevanza tattica per le operazioni in corso) e ha ottenuto la continuità territoriale con la Crimea». Resta però ancora un nodo fondamentale per Mosca: il possibile ingresso dell'Ucraina nella Nato. «Questo obiettivo, però, Putin può raggiungerlo solamente attraverso una trattativa. Per questo, dico che se c'è qualcuno che ha interesse a negoziare, quel qualcuno è la Russia», spiega Bertolini.

Ma non tutti, secondo il generale, sono pronti a sedere al tavolo della pace: «Molti non nascondono l'interesse a far entrare l'Ucraina nell'Alleanza atlantica, ma soprattutto vogliono far durare la guerra il più a lungo possibile per indebolire la Russia. Questo vale soprattutto per Stati Uniti e Gran Bretagna». Anche il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, viene richiamato all'ordine non appena fa delle concessioni alla Russia: «Non è un politico di professione, uno statista classico, ma questo non gli impedisce di comprendere che dovrebbe fare il bene del suo Paese, cercando una via negoziale alla pace che metta fine alle sofferenze del suo popolo. Il problema è che quando lo fa viene sistematicamente stoppato, come è successo nei giorni scorsi dopo le sue aperture sulla Crimea».

E poi ci sono l'Italia e l'Ue. «A volte pare quasi che il nostro Paese e lo stesso continente si considerino in mezzo all'Atlantico. È un calcolo comprensibile, ma che non tiene conto della realtà. In particolare, noi siamo in mezzo al Mediterraneo e dobbiamo fare i conti che questa condizione pone alle nostre vulnerabilità ed alle nostre opportunità». Per questo, anche il recente invio di armi del nostro Paese all'Ucraina rischia di rivelarsi un errore strategico se non accompagnato da un ininterrotto dialogo con la Russia, come fatto dalla Francia. O dalla Germania: «Si tratta di una superpotenza economica dalla quale dipende il benessere di tutto il continente e, come il nostro Paese, è dipendente dai rifornimenti energetici della Russia. Ma fa sentire la sua voce, anche perché si trova al centro dell'Europa, l'area più colpita in un eventuale conflitto. In questi giorni dobbiamo sperare nei vessilliferi della pace: Francia, Germania, Turchia e Ungheria. L'Italia dovrebbe intromettersi in questo conflitto solamente per far sedere i contendenti attorno al tavolo della pace».