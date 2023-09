Ryanair, faro Antitrust sull'offerta di servizi

L'Antitrust mette ancora nel mirino Ryanair. L'Authority guidata da Roberto Rustichelli (in foto) ha aperto una nuova un'istruttoria per abuso di posizione dominante nelle prenotazioni dei servizi accessori ai voli come auto e hotel. La compagnia irlandese, a differenza di altre volte, non ha giocato in difesa e ha accolto positivamente la notizia chiedendo, però, «trasparenza per tutti». Il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, ha espresso soddisfazione così come le associazioni dei consumatori.

Secondo l'Antitrust, Ryanair farebbe leva sulla posizione dominante detenuta nei mercati in cui opera «per estendere il proprio potere anche nell'offerta di altri servizi turistici (ad esempio hotel e noleggio auto) ai danni delle agenzie di viaggio - online e offline - e dei clienti che se ne avvalgono per comprare tali servizi» e metterebbe i bastoni tra le ruote alle agenzie di viaggi che tentano di acquistare i suoi biglietti. La mossa dell'Antitrust è «un significativo importante segnale nei confronti di un mercato che ha bisogno della massima trasparenza a tutela di una concorrenza leale tra gli operatori tra i vettori, e certamente anche soprattutto degli utenti», ha commentato il ministro Urso ribadendo anche la validità della norma sul caro voli presentata in Parlamento e il ruolo dell'Antitrust. Contro «lo strapotere» dell'algoritmo che fa lievitare i prezzi anche ieri sono tornati a schierarsi i consumatori. Bene l'indagine «ma siamo tuttavia sorpresi che l'Antitrust non abbia mostrato interesse per il fatto che i prezzi dei voli Ryanair e dei servizi opzionali sui siti delle agenzie di viaggio online spesso superano i prezzi di ryanair.com fino al 200%», ha replicato in una nota la società.

Ieri Il Ceo della compagnia irlandese, Eddie Wilson, ha incontrato a Palermo il governatore siciliano, Renato Schifani. Sul tavolo la questione prezzi dopo che il dl Asset aveva cercato di fissare un tetto ai rincari sulle rotte per l'isola e per la Sardegna (ipotesi poi superata con un rafforzamento dei poteri di controllo dell'Autorità Antitrust).