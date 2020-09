La "profezia" di Mentana sull'aggressione a Salvini: "Perché questo episodio peserà"

Urla, strattoni, una camicia strappata e la collanina con il rosario rotta. L'aggressione al leader della Lega a Pontassieve è durata pochi istanti, ma ha spaventato tutti i presenti. " Sto bene ", ha rassicurato poi Matteo Salvini spiegando che la donna si era avvicinata a lui urlando " 'ti maledico', ha usato le mani e le minacce ". " Non provo rabbia per la signora, provo tristezza ", ha poi concluso aggiungendo che "a questa rabbia rispondo col sorriso e col lavoro, evviva l'Italia delle donne e degli uomini che credono nella libertà, nella serenità e nel lavoro. Avanti, senza paura e a testa alta ".

A scagliarsi contro il leader della Lega è stata una giovane 30enne originaria del Congo , immigrata regolare in Italia. La donna, scavalcando la folla che si era radunata per accogliere Salvini, si è avvicinata al leghista urlando più volte "". Poi gli hacamicia e rosario ( Guarda il video ). Subito bloccata dalle forze dell'ordine, la 30enne è stata denunciata.

Nessun graffio, nessun pugno, non mi piango addosso – ha spiegato Salvini -. Non uso questo fatto per la campagna elettorale, quello della Toscana è un voto per i territori. La Toscana non è violenza, è bellezza e rispetto

". Il leader della Lega si trovava a Pontassieve per partecipare a un’iniziativa politica in vista delle elezioni regionali in Toscana. Poi l'aggressione. Se Salvini ha dichiarato di non "", quanto accaduto nel comune toscano potrebbe comunque influire sui risultati delle urne. A pensarlo è Sul suo profilo Instagram , il direttore del TgLa7 ha commentato l'aggressione subita da Matteo Salvini spiegando che "".