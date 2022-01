Salvini difende la Raggi: "Inaccettabile attaccarla per un tampone"

Una foto che la ritrae mentre è in coda, in attesa di sottoporsi a un tampone per accertare la negatività o la positività al Covid-19. È bastato questo per far finire Virginia Raggi in un vero e proprio caso mediatico, che vede al centro della questione una serie di interrogativi: l'ex sindaco di Roma è vaccinato? Perché era in fila per il tampone? Un semplice controllo di sicurezza o un atto necessario per ottenere il green pass base? A difendere la Raggi è stato Matteo Salvini invitando la stampa e la politica a smetterla a indagare su una questione che a suo avviso è privata.

Salvini difende la Raggi

Con un post su Facebook Salvini ha preso le difese della Raggi che nelle ultime ore è stata duramente attaccata dopo lo scatto postato in rete. Il leader del Carroccio ha esordito precisando che indubbiamente l'ex sindaco di Roma resta " un’avversaria politica ", ma allo stesso tempo ha voluto aggiungere che " a tutto c’è un limite ".

" Che qualche giornale e qualche politico attacchino l’ex sindaco perché era tranquillamente in coda fuori da una farmacia romana per fare un tampone, come fanno altre migliaia di cittadini ogni giorno, è inaccettabile. Mala tempora currunt ", ha denunciato Salvini. Che ha usato l'espressione latina per lamentare i tempi che corrono al giorno d'oggi.

Sul punto della questione si è schierato anche Andrea Severini, marito della Raggi, che con un pizzico ironico ha replicato alle accuse nei confronti di sua moglie: " Quindi ogni persona che è in fila per farsi i tamponi è no vax? Chiedo per un'amica ". La Raggi aveva spiegato di non essersi vaccinata, su consiglio del medico, in quanto aveva ancora gli anticorpi molto alti dopo essere risultata positiva al Covid-19 nel mese di novembre del 2020.

Calenda chiede spiegazioni

Sul fronte opposto invece molti politici chiedono spiegazioni alla Raggi. Ad esempio Carlo Calenda, leader di Azione, vorrebbe sapere dall'ex sindaco qual è la sua posizione in merito alle vaccinazioni e come mai non si sarebbe ancora sottoposto alla somministrazione del siero contro il Coronavirus.