Salvini con i fiori dalla Gruber: "Non è più tempo di bisticciare"

Matteo Salvini è stato ospite della trasmissione Otto e mezzo condotta da Lilli Gruber e in onda ogni giorno in access prime time su La7. Tra la giornalista e il leader della Lega i rapporti non sono mai stati distesi, almeno non fino a oggi, quando Matteo Salvini si è presentato in trasmissione con un mazzo di fiori per la conduttrice. La foto è stata condivisa sul profilo social del leader della Lega con la didascalia " Fiori per Lilli Gruber, pronto ad andare in onda. Ci siete? ". Uno scatto postato pochi minuti prima della messa in onda che ha raccolto rapidamente consensi e like.

Matteo Salvini è reduce da un viaggio in Portogallo, dove ha potuto fare visita anche al santuario di Nostra Signora di Fatima. Qui, il leader della Lega, si è soffermato qualche minuto in preghiera prima di riprendere gli appuntamenti politici che l'avevano portato nel Paese della penisola iberica. Ospite di Lilli Gruber, con il mazzo di fiori in mano, Matteo Salvini ha proposto alla conduttrice di cominciare un dialogo costruttivo, distante dai toni che finora hanno sempre caratterizzato le loro conversazioni: " Dopo il Covid non è più tempo di bisticciare. Il tempo che il buon Dio ci dà usiamolo per costruire ".

Il leader del Carroccio, quindi, ha rivelato di aver da poco ritrovato la fede, che a causa dei molti impegni nell'ultimo periodo era stata un po' trascurata. Probabilmente la visita a Fatima ha riacceso la fiammella, che ora Salvini intende coltivare: " La fede l'avevo lasciata in terzo piano, dopo il lavoro, la famiglia. Devo dire che ritornare a credere ti dà più forza nella vita quotidiana ". Nel salotto di Lilli Gruber, il leader della Lega ci ha tenuto a precisare che il suo riavvicinamento alla religione " non c'entra nulla con la politica, è una semplice volontà di condivisione ".

A tal proposito, Matteo Salvini ci ha tenuto a specificare che " i cattolici, che sono persone intelligenti, non votano in base a un rosario o a una preghiera, ma al supporto che diamo alla famiglia o difendendo la vita o la disabilità. Non ostento la fede, e non lo faccio per prendere più voti sicuramente ". Per Lilli Gruber è stata sicuramente una sorpresa ritrovarsi in studio Matteo Salvini con un mazzo di fiori dedicato a lei come segno di pace dopo anni di scontri dialettici particolarmente intensi.