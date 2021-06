Salvini smaschera il Pd: la verità sul sondaggio-bufala

Da mesi i sondaggi realizzati da diverse agenzie danno la Lega primo partito del Paese, seguita da Fratelli d'Italia che nelle ultime settimane ha superato anche il Partito democratico di Enrico Letta, diventando la seconda forza politica nelle preferenze degli italiani. Eppure, nei giorni scorsi è stato reso noto un nuovo sondaggio Ipsos che, contrariamente a quanto certificato da tutte le altre agenzie, dà il Pd in testa alla classifica, seguito dal partito di Giorgia Meloni, che quindi mantiene la sua seconda posizione. Solo terza la Lega ma i tre partiti sono racchiusi in pochi decimi percentuali nel sondaggio Ipsos. Ora Matteo Salvini punzecchia chi ha effettuato questa rilevazione, anomala rispetto alle altre.

" Ipsos lavora per il Pd e, miracolosamente, sforna l'unico sondaggio italiano che vede il Pd primo partito davanti alla Lega. Mentre tutti gli altri vedono la Lega nettamente primo partito. I casi della vita… . Noi andiamo avanti, per il bene dell'Italia, con lavoro, pazienza e sorriso ", ha scritto Matteo Salvini su Facebook a sottolineare la stranezza.

L'unico a non sembrare sorpreso da questi numeri è stato proprio Enrico Letta, che anzi ha esultato per l'insperata leadership attribuita al Partito democratico dal sondaggio Ipsos. " Non mi sento isolato, vedo che i risultati arrivano e che stare al governo con Draghi ci fa bene ", ha dichiarato tronfio il segretario del Partito democratico al Corriere della sera. Non pago, Enrico Letta ha proseguito: " Erano quattro anni che non ci davano prima forza del Paese. Noi lo lasciamo da parte, ma santo cielo questi numeri dicono che noi ci siamo. Trasformeremo i sondaggi in voti e vinceremo le elezioni ". In ogni caso, anche dai sondaggi Ipsos, la coalizione di centrodestra avrebbe il 50,1% delle preferenze, quella giallorossa il 45,3%.