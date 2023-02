San Mauro, l'avvocato Coni: "Picchiava moglie e figlia"

Nei corridoi del Coni non si parla d'altro. Cesare San Mauro, 67 anni, noto avvocato e membro del collegio di garanzia, oltre che professore a La Sapienza è accusato di ripetute violenze sia fisiche che psicologiche nei confronti della figlia quando aveva 10 anni.

Una storia complicata, nata da una separazione difficile tra lui e l'ex moglie, di cui si saprà la conclusione probabilmente solo quest'estate, quando arriverà la sentenza. Nei confronti del professionista sono state lanciate accuse pesanti dalla donna, che ha raccontato diversi episodi poco piacevoli. Accuse che naturalmente sono state respinte dall'uomo che è già stato ascoltato dal pubblico ministero Andrea Iolis. Il suo legale, l'avvocato Carlo Longari ha letto in udienza la relazione di una specialista che sostiene che «tra madre e figlia ci sia una dinamica collusiva che non è sana». Insomma un legame che le avrebbe portate poi a puntare il dito contro San Carlo, che si è risposato successivamente con la showgirl Angela Melillo. Il passato tra i due ex coniugi era stato alquanto burrascoso quando è giunto alla fine e a farne le spese, come accade in molti casi, è stata la bambina che è stata sottratta dalla potestà genitoriale di entrambi i genitori.

Da quanto emerge dal processo le violenze sarebbero avvenute tra il 2016 e il 2017 con schiaffi, percosse e un trauma all'arto superiore con contrattura della spalla. A queste si aggiungevano i soprusi psicologici sulla bambina. Il padre, infatti, diceva alla figlia che presto la mamma malata sarebbe morta e lei sarebbe stata costretta a vivere con lui che avrebbe continuato a picchiarla. San Mauro avrebbe anche fatto sbattere l'ex moglie contro una porta, buttandola puoi fuori dall'appartamento e in un altro caso l'avrebbe maltrattata di fronte al consulente del tribunale civile, che avrebbe assistito a un pugno dato su una spalla di lei. Una brutta vicenda che ha gettato diverse ombre sul membro del collegio di garanzia del Coni. A giugno verrà sentita in Tribunale l'attuale moglie del professore e poi dovrebbe arrivare la sentenza.