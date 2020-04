"Via Fontana", "Sciacallo". Scontro Santori-Meloni

Mattia Santori attacca (la Lombardia) e Giorgia Meloni risponde (difendendo l'operato della regione governata dal leghista Attilio Fontana). Ed ecco servito lo scontro tra il leader e portavoce delle sardine e il capo politico di Fratelli d'Italia.

Spieghiamo. Uno dei leader bolognesi del movimento "ittico" di protesta è uno dei tanti, insieme a Roberto Saviano – giusto per fare un esempio – che ha puntato il dito contro la Lombardia, mettendola sotto accusa per come la regione ha affrontato e gestito l'emergenza sanitaria provocata dalla pandemia di coronavirus.

"Commissariare la Lombardia? Mi pare che sia un atto di sciacallaggio politico, a partire da Saviano, dalle sardine alla sinistra estrema. Non mi pare questo il momento di fare polemica, di fare valutazioni contro quel governatore che è schierato politicamente da una altra parte"

Una proposta che non è affatto piaciuta alla Meloni, che in mattinata, intervenendo sulle frequenze televisive di Telelombardia gli ha replicato a muso duro:

Dunque, nel prosieguo dell'intervista alla tv locale, la numero uno di FdI ha aggiunto: "È inadeguato per l'Italia che qualcuno cerchi di costruirsi un futuro politico attaccando a testa bassa senza cercare di dare una mano. Mi pare ci sia una volontà di fare aggressioni politiche" .

All'affondo della Meloni è poi arrivata la risposta del diretto interessato, che all'Adnkronos ha dichiarato: "Ci sorprende l'accusa di sciacallaggio politico da parte dell'onorevole Meloni. La responsabilità principale della cattiva gestione dell'emergenza è di una regione che ha mostrato tutte le sue fragilità" . Santori ha così proseguito: "Loro è la ripartizione di tutti i direttori delle Ats e Asst lombarde come le scelte sciagurate sulla gestione della questione relativa alle mascherine. Qui stiamo parlando di responsabilità politica e insipienza nell'agire nelle istituzioni. Ci appare altrettanto chiaro come le continue fughe in avanti tentate in questi mesi siano state finalizzate a scopi diversi da quello di tutelare la salute pubblica dei cittadini lombardi" .