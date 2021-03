"Le Sardine a Roma? Legale..." Santori non accetta le critiche

Il Partito democratico può aggiungere nel proprio curriculum l'impresa di essere riuscito a farsi criticare anche dalle sardine. Il movimento dei pesciolini nei giorni scorsi ha deciso di ritrovarsi al Nazareno per sollecitare i dem a una svolta. Un'iniziativa promossa in seguito alle dimissioni di Nicola Zingaretti da segretario del Pd, ma aspramente criticata perché resa possibile nonostante le rigide norme del Dpcm vietino gli spostamenti tra Regioni se non per motivi di lavoro, di salute e di necessità. Il fatto ha innescato la dura presa di posizione di Massimo Andreoni, primario di Malattie Infettive al Policlinico Tor Vergata di Roma, che ha usato parole di condanna verso il sit-in: " Siamo nella fase più delicata dell'epidemia. Consentire manifestazioni in questi giorni è profondamente sbagliato ".

Eppure Mattia Santori rivendica la manifestazione, sottolineando che " ci si può spostare per manifestazioni nazionali ". Il leader delle sardine giudica pertanto il loro intervento " tempestivo ma non irresponsabile ", visto che è stato organizzato in 24 ore in via " del tutto legale ". " Avevamo fatto i tamponi. Questo ha dato fastidio a una parte della casta politica che ha cavalcato una incomprensione anche legittima delle persone facendo loro credere cose non vere. Ad esempio che abbiamo dormito al Nazareno... ", ha riferito uno dei fondatori del movimento. Che infatti ha precisato di non essere restati al Nazareno per non creare problemi ai dipendenti: " Abbiamo fatto quella foto da un'amica, che ha una casa piena di cimeli comunisti ".

"Il Pd ha un marchio tossico"

Il leader dei pesciolini ha smentito l'ipotesi di iscriversi al Partito democratico, che a suo giudizio allo stato attuale " ha un marchio tossico ". Sostiene dunque che in questo momento nessuno avrebbe il fegato di fare la tessera: " Si vede dal fatto che gli iscritti sono in calo. Inoltre le sardine hanno il vantaggio di restituirmi la fotografia di quei cittadini che seguono la politica ma non sono iscritti a un partito ". Ieri hanno fatto un'assemblea con 170 persone e quel che è emerso è chiarissimo: " Lasciamo che i morti seppelliscano i loro morti ".