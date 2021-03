Le Sardine ora sono disperate. E okkupano il Pd allo sfascio

Le dimissioni del segretario del Pd Nicola Zingaretti gettano le sardine nel panico, tanto da portare il movimento antisovranista ad occupare il Nazareno. Si sta infatti tenendo in questo momento la mobilitazione a Roma davanti alla sede del Partito democratico organizzata dal movimento di Mattia Santori per chiedere che inizi una " nuova fase costituente: aperta, democratica, innovativa, credibile ". Secondo quanto riporta l'AdnKronos, il presidio convocato per le 12 alla sede nazionale del Pd del Nazareno, proseguirà ad oltranza.

Le Sardine hanno infatti deciso di proseguire la manifestazione con tende e sacchi a pelo. Su Facebook, le sardine hanno sottolineato nelle scorse che quella in corso " non è la crisi del Pd, è la crisi di Piazza Grande e di un'idea di politica che include invece che rinchiudersi. Non abbiamo mai lesinato critiche a Zingaretti e al Partito Democratico - sottolineano - pur nella lealtà di chi intende costruire e mettersi al servizio di un processo. Ma non si può lasciare un lavoro a metà, non ce lo possiamo permettere. Oggi andremo a dire che fuori dai palazzi c'è un mare di bellezza e un'ecatombe di esclusi. Uscire in mare aperto fa paura ma è l'unica via per ricostruire e allargare. Noi lo abbiamo sperimentato sulla nostra pelle".

"Ci mancava solo l'invasione delle sardine"