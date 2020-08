La coalizione di Pd e 5S ora ha anche il simbolo

Fa il suo esordio a livello nazionale il primo simbolo che sancisce l’unione tra M5S e PD. A presentarlo sulle schede elettorali sarà il collegio 3 del nord della Sardegna, di cui fanno parte la Gallura, Sassari e 15 comuni della provincia di Nuoro. Sul simbolo spiccano due strisce, una rossa e l’altra color senape, con il nome del candidato e del collegio.

Gli elettori il 20 e il 21 settembre sono chiamati a votare per il referendum per il taglio dei parlamentari e per il posto rimasto vacante, dopo la scomparsa della senatrice Vittoria Bogo Deledda. La lista vede al suo interno non soltanto M5S e Partito Democratico, ma anche alcuni esponenti di Leu, Progressisti e Centro Democratico. Restano fuori invece Italia Viva e Italia in Comune, che presenteranno il candidato Agostinangelo Marras.

Un’unione quindi, che va a sigillare l’alleanza definitiva tra il Movimento di quelli che “ Mai col PD " e il Partito Democratico. Coalizione che a detta di Emanuele Cani, Segretario Regionale del PD per la Sardegna, “nasce dalla consapevolezza di quanto sia importante questa elezione per il nord Sardegna, per l’isola e per l’intero Paese ”. Cani prosegue aggiungendo: "Riteniamo come Pd che sia necessario dare un contributo il più forte possibile al rafforzamento del Governo, che sta operando in un momento difficile e importante. Siamo ancora in piena crisi per il Covid. Serve un grande senso di responsabilità. Dobbiamo guardare oltre agli schemi dei partiti”.