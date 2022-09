"È Satana che impera". L'assurdo complottismo su Mario Draghi

I complottisti non si fermano mai. Ci sono sempre stati e, purtroppo, ci saranno sempre ma le loro teorie riescono sempre a stupire per la fantasia che li muove e che li spinge anche a condividere pubblicamente elucubrazioni ben oltre il fantascientifico. L'ultima ha come obiettivo Mario Draghi, che da quando è salito a Palazzo Chigi è spesso al centro delle teorie più astruse e strampalate, che riguardano Satana. Il premier italiano è stato a New York nei giorni scorsi per ricevere il premio come "migliore statista dell'anno". Un riconoscimento per il lavoro svolto alla guida del Paese di fronte a gravi crisi. Lo ha affermato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, a "Radio Immagina".

Il World Statesman Award 2022 viene assegnato dalla fondazione "Appeal of Conscience", organizzazione interreligiosa dedicata alla libertà di religione e alla promozione dei diritti umani. La laudatio è stata pronunciata dall'ex segretario di Stato Usa, Henry Kissinger. Tra gli ospiti al gala per la premiazione del premier Mario Draghi, a New York, sono annunciati anche il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato per la Santa Sede, e l'arcivescovo di New York, Timothy Dolan. Ma ecco che, dai social, si sono mossi i primi complottisti, che hanno trovato fantasiosi collegamenti e bizzarre similitudini per imbastire la loro trama.

Omnia munda mundis. Analogie complottiste? Oramai si fa tutto alla luce del sole. Il mondo va alla rovescia e quindi è Satana che impera.... pic.twitter.com/omED0XydFc — Alberto Contri (@AlbertoContri) September 21, 2022

L'elemento scatenante i complottismi è la forma del premio in cristallo ricevuto da Mario Draghi che, a detta di alcuni, ricorderebbe le corna di Lucifero. Ci vuol fantasia per arrivare a tanto ma è bastato un post per scatenare i visionari più estremi. " Satanismo e nient'altro ", scrive un utente a commento del post originario in cui si evidenziano le similitudini. E poi ancora: " Quello però non è Satana ma Baphomet che è sia Demonio che Dio…Demon est Deus inversus… ". Ma c'è anche chi si cimenta nella numerologia forzata per trovare congiunture demoniache: " DATA 20+9+22= 51 = 5+1= 6 666666666666666666666666666 ".