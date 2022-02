La Meloni asfalta Saviano: "Prima mi dà della bastarda, poi..."

Roberto Saviano ha attaccato, cosa strana, Giorgia Meloni, e poi ha evitato accuratamente di accettare un confronto con lei sul tema dell'immigrazione. Questo è quanto è stato asserito dalla leader di Fratelli d’Italia ai microfoni di Rai 2, durante il suo intervento al programma ‘Anni Venti’. "Saviano mi dà della bastarda in tv, ma non accetta la mia sfida di confrontarci sul tema dell'immigrazione... Fanno così perché sanno che le nostre idee sono più efficaci delle loro", ha detto l’ospite della trasmissione.

Gli insulti alla Meloni

Il problema, secondo la Meloni, sarebbe dato dal fatto che il suo partito, che non segue la corrente, è difficile da poter essere definito disonesto o fatto di imbecilli, e che l’unico attacco possibile è quindi quello di metterlo in un angolo e di descriverlo come non presentabile. Oltre ad attaccare la leader del partito stesso, etichettata e bollata in vari modi. Tra le parole che spesso vengono affiancate al nome di Giorgia Meloni ci sono fascista, omofoba, razzista, e adesso anche no vax, nonostante lei sia vaccinata. La leader politica è convinta dal canto suo che questi insulti siano solo un modo della sinistra di comunicare e che, quando non sa cosa fare, preferisca sottrarsi a un faccia a faccia con la vittima dei suoi attacchi gratuiti.

Ha sempre voluto le elezioni

La Meloni non è andata leggera neppure parlando del governo, ha infatti ribadito, ma questo è ormai noto, che si augura che gli italiani possano andare presto alle urne. "Io spero che la legislatura finisca quanto prima. Dopodiché la resistenza di gran parte del corpo parlamentare è molto tenace. Chiedevo le elezioni anche quando i numeri di FdI erano ben diversi. Le chiedo perché questo Parlamento non può produrre nulla di buono, come ha dimostrato anche l'elezione del capo dello Stato", ha detto la leader di Fratelli d’Italia spiegando il suo pensiero.