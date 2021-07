La sceneggiata va avanti: Grillo accetta la mediazione e nomina un comitato M5S

Il ping pong tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo va avanti a suon di colpi di scena. Mosse inaspettate, tentativi di mediazione e incontri interlocutori. Tra i due la rottura sembrava essere inevitabile, ma con il passare delle ore - grazie al lavoro dei pontieri - i margini per una ricucitura si fanno sempre più praticabili. L'ultimo passo in avanti è arrivato dal garante del Movimento 5 Stelle, che dai gruppi parlamentari ha ricevuto una richiesta di mediazione in merito agli atti che dovranno costituire la nuova struttura di regole del M5S (dallo Statuto al Codice etico passando per la Carta dei valori).

Il comico genovese ha dunque individuato un comitato composto da sette persone: il loro compito sarà quello di occuparsi " delle modifiche ritenute più opportune in linea con i principi e i valori della nostra comunità ". Della "task force" faranno parte il presidente del comitato di garanzia Vito Crimi, il capogruppo della Camera Davide Crippa e del Senato Ettore Licheri, il capogruppo in Parlamento europeo Tiziana Beghin, Stefano Patuanelli (un rappresentate dei ministri), Roberto Fico e Luigi Di Maio. " Il comitato dovrà agire in tempi brevissimi ", ha precisato Grillo. Che contestualmente ha annunciato la sospensione del voto per il direttorio.

Si spera nella pace Conte-Grillo

Nelle scorse ore 19 senatori pentastellati hanno sottoscritto un appello affinché si arrivi a una ricomposizione tra l'ex presidente del Consiglio e il garante. La comunità 5 Stelle è stata invitata a stringersi " intorno al Movimento e al progetto che abbiamo costruito insieme ". Si tratta di un passo ritenuto fondamentale se si considera che il M5S " ha necessità di innovarsi e ristrutturarsi ". A entrambi è stato dunque chiesto un incontro con gli eletti " nella certezza che unito il Movimento andrà avanti ".