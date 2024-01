Scheletro nel casolare. "È il corpo di Andreea"

Potrebbe essere di Andreea Rabciuc, la ragazza di 27 anni scomparsa quasi due anni fa tra Jesi e Montecarotto, in provincia di Ancona, il cadavere in avanzato stato di decomposizione rinvenuto nel tardo pomeriggio di ieri all'interno di un casolare a poca distanza dal luogo dove era stata vista l'ultima volta, il 12 marzo del 2022.

Quel giorno la giovane, di origini romena, abbandonò una cena con il suo fidanzato e una coppia di amici proprio in quella zona. Sul luogo del ritrovamento, oltre ai carabinieri, il pubblico ministero della procura di Ancona Irene Bilotta e l'avvocato Emanuele Giuliani, legale dell'unico indagato (per sequestro di persona e spaccio di stupefacenti) Simone Gresti, il fidanzato della ragazza. Dopo la cena in una roulotte sulla Montecarottese con gli amici i due avevano litigato. Era quasi l'alba e Andreea si era allontanata incamminandosi da sola e senza soldi lungo la strada, lasciando il cellulare a Gresti. Da allora è svanita nel nulla. Quella sera la giovane indossava un giubbotto bianco, una felpa grigia con la stampa di Tom&Jerry sul davanti e la stessa stampa anche sui jeans, un paio di scarponcini neri. E i vestiti trovati accanto al cadavere - in particolare un pezzo di giubbotto e di una scarpa - sarebbero compatibili con quelli indossati il giorno della scomparsa. Sono in corso i rilievi della scientifica e finché non ci saranno i risultati, anche sui resti, non sarà possibile avere certezze sull'identità del corpo ritrovato in un casolare abbandonato tra il luogo della scomparsa ed il distributore di via Montecarottese. Mentre per mesi le squadre di soccorso hanno ispezionato campi, scandagliato anfratti e casolari della zona senza mai trovare nulla.

Saranno i periti, nominati a breve dalla Procura, ad accertare che il cadavere sia proprio quello di Andreea. Poi gli inquirenti dovranno capire come è morta. Sul luogo del ritrovamento è arrivato anche il legale dell'ex fidanzato della ragazza. «Non mi aspettavo un epilogo del genere ha detto l'avvocato Giuliani ai microfoni di Ancona Today sono dispiaciuto umanamente. Dopo due anni è inconcepibile che il corpo venga ritrovato a cinque passi dal luogo della scomparsa in un casolare abbandonato. Ho già chiamato Simone per avvertirlo ed è rimasto sotto-choc, al netto delle responsabilità che dovranno essere accertate».

Un allert simile era scattato all'inizio dello scorso mese di luglio, quando un corpo femminile, dell'apparente età di 30 anni, fu rinvenuto nel quartiere romano del Pigneto, a Roma. Ma la testimonianza della mamma della giovane e l'esame del dna smentirono quell'ipotesi.