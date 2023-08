Schiacciato contro un palo. Karl morto dopo l'incidente

È morto nella notte di martedì all'ospedale Niguarda di Milano Karl Nasr, il ragazzo di 18 anni di doppia nazionalità canadese e libanese travolto due giorni fa da un'auto mentre camminava con i genitori sul marciapiede all'angolo tra via Colletta e viale Umbria e schiacciato contro un palo (nel tondo). Il ragazzo dopo l'incidente era stato ricoverato in codice rosso in gravissime condizioni. In ospedale erano stati trasportati anche i genitori, di 57 e 52 anni, colpiti da un malore.

In seguito al decesso la Procura aprirà un'inchiesta per omicidio stradale. L'auto che ha falciato il giovane si era scontrata prima con un'altra vettura. Non si esclude l'iscrizione nel registro degli indagati dei conducenti di entrambe le auto, come atto di garanzia, in attesa che le indagini stabiliscano le effettive responsabilità. Il pm Antonio Cristillo è in attesa degli atti della polizia locale.

Karl Nasr, nato a Beirut ma con passaporto anche canadese, aveva compiuto 18 anni lo scorso 25 giugno. Si trovava con la famiglia a Milano, città che i Nasr frequentavano spesso. Sull'incidente avvenuto martedì alle 13.35 indagano appunto i vigili. Da quanto è stato fin qui ricostruito, una Renault Captur guidata da una donna e proveniente da piazza Emilia stava percorrendo la carreggiata laterale di viale Umbria in direzione di piazzale Lodi. Arrivata all'incrocio con via Colletta, non avrebbe rispettato l'obbligo di proseguire dritto, come la segnaletica indicava, e avrebbe svoltato a sinistra. La Renault ha quindi urtato un'Audi Rs7, che viaggiava sempre sulla carreggiata laterale di viale Umbria in direzione di piazza Emilia. Dopo l'impatto l'Audi, che il dipendente di una rivendita stava consegnando al cliente che l'aveva comprata come regalo al figlio, ha abbattuto il semaforo sul marciapiede all'incrocio e ha poi investito i due pedoni, il 18enne e sua madre. Il ragazzo, rimasto schiacciato tra un palo della luce e la parte anteriore dell'auto, è stato estratto dai vigili del fuoco. Trasportato in ospedale con numerose fratture, è stato sottoposto a un intervento chirurgico che però non è servito a salvarlo. Le lesioni riportate erano troppo gravi. La madre è stata trasportata anche lei, in codice verde, al Niguarda. Ha riportato una frattura alla spalla. Nell'incidente è rimasta ferita anche la conducente della Renault Captur, trasportata in codice giallo all'ospedale Policlinico.

Al più presto sarà disposta l'autopsia e saranno completati tutti i rilievi necessari a chiarire la dinamica precisa dell'incidente. Fondamentale sarà l'analisi delle immagini delle videocamere di sorveglianza presenti nella zona. Sono in corso inoltre le audizioni dei testimoni dello scontro.