Lo schiaffo di Brigitte: Macron in crisi di coppia

I trattori a Parigi con la rabbia degli agricoltori davanti ai cancelli dell'Assemblea nazionale; i taxi in sciopero negli aeroporti Charles de Gaulle e Orly, infuriati per la concorrenza delle auto a noleggio con conducente su cui il governo non ha dato risposte. E il presidente della Repubblica, all'altro capo del mondo, alle prese con un siparietto familiare diventato il video più visto di Francia prima di fare il giro del pianeta nel far west dei social network. Bisticcio, battibecco scherzoso o crisi coniugale, tra Brigitte ed Emmanuel Macron? Sicuramente, figuraccia dell'Eliseo nella comunicazione di crisi.

Prima un consigliere del presidente parla di intelligenza artificiale all'opera per indebolire l'immagine del capo dello Stato. Poi, visto che il video è stato girato dall'Associated Press, l'Eliseo ne conferma la veridicità. E tocca a Macron, nel bel mezzo della missione nel sud-est asiatico a base di accordi economici e diplomazia, spiegare ai giornalisti.

Nega la lite domestica. Smentisce il bisticcio: «Mia moglie ed io stavamo scherzando, come facciamo spesso». Ma le immagini di lui che sta per scendere in Vietnam per una settimana nel Sud-est asiatico in cui visiterà anche Indonesia e Singapore ha già fatto il giro delle cancellerie e aperto un'autostrada al gossip.

Se le domande agitano i social - «Vogliono nascondere spintoni e manate sul viso?» - l'arrivo burrascoso dei coniugi ad Hanoi è diventato un caso perché malamente disinnescato. Fake news, l'immediata denuncia dell'Eliseo, che ha inizialmente parlato di «manipolazioni indegne» e falso, visto che a rilanciarlo era tra gli altri il sito Russia Today. Poi, la retromarcia. Tutto vero, ha confermato il presidente, salvo denunciare l'assurdità di aver trasformato un «momento in una sorta di catastrofe geo-planetaria» ha detto ieri Macron, ricordando che «da tre settimane in molti hanno visto video da Kiev, Tirana, ora Hanoi, e pensano che io abbia condiviso una bustina di cocaina e che stia avendo una lite con mia moglie, niente di vero, devono calmarsi tutti». Un affaire privato, catapultato in rete, si è trasformato in un fianco mostrato anche alla Russia, per la malagestio dei suoi. Immancabile, lo scherno: «Cosa inventerà stavolta l'Eliseo per nascondere questo nuovo Emmanuel-gate», la reazione di Maria Zakharova, la portavoce del ministero degli Esteri russo che fa riferimento a un'altra immagine, in quel caso chiaramente strumentalizzata, con fazzoletto sul treno per Kiev; diventata, per la propaganda di Mosca, cocaina. «Stavolta la première dame voleva rallegrare il marito accarezzandogli la guancia, ma ha calcolato male la forza?» ha continuato Zakharova. «Si stavano rilassando prima dell'inizio della missione, ridendo un po', in un momento di complicità», ha commentato infine l'entourage del presidente. Le immagini girate domenica mostrano l'apertura del portellone dell'aereo e Macron ancora a bordo, colto quasi alla sprovvista da quello che a molti, pure in Francia, è parso uno schiaffo; compaiono le braccia di Brigitte, senza che sia completamente visibile.

La première dame alza le mani verso il volto di Macron, che appare scosso ma si gira per salutare, e sorridendo cambia subito espressione in favore di camera. Macron tende il braccio a Brigitte, ma lei non glielo prende e si aggrappa al corrimano per scendere le scale.