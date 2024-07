Schiaffo alla sinistra: Donald "usa" il pugno

Ascolta ora 00:00 00:00

L'ultimo esproprio ai sedicenti proletari da parte del multimiliardario Donald Trump è puramente iconografico. Ma non è poca cosa. L'ex presidente dopo aver sottratto alla sinistra una bella fetta di elettorato, ora ha scippato alle frange più radicali anche un simbolo: il pugno. E, mediaticamente, è un bello schiaffo. Ma partiamo dalla cronaca recentissima, cioè l'attentato del 13 luglio nel quale il candidato repubblicano ha scampato la morte per pochi millimetri. Un proiettile ferisce il suo orecchio, due linee di sangue gli rigano il volto, gli uomini della sicurezza lo circondano per metterlo al riparo da un eventuale secondo colpo e lui, magistralmente, alza il pugno (destro) verso il cielo e urla al suo popolo «Fight!». Eccolo lì, il simbolo che se ne va, che cambia significato, che diventa immediatamente foto dell'anno, meme del momento da condividere migliaia di volte, prima pagina di tutti i giornali dell'orbe terracqueo, immagine da stampare sulla magliette e pronta a diventare financo statuetta del presepe napoletano che, come sappiamo bene noi italiani, non è soltanto una rappresentazione della Natività, ma soprattutto un sensibilissimo termometro degli umori della società. Il primo a rendersi conto della potenza del tradizionale gesto è il medesimo Trump - perfetto social media manager di se stesso - che inizia a replicarlo in ogni occasione pubblica, appena incrocia una videocamera o uno smartphone. Certo, noterà qualcuno, lui lo fa con il braccio destro, non con quello sinistro. Ma poco cambia, durante la guerra civile spagnola e gli anni del Fronte popolare anti fascista in Francia si eseguiva con l'arto destro. Quello che conta è l'atto, il simbolo. E fino a pochi giorni fa il pugno rimandava inequivocabilmente alla sinistra comunista, alla variegata galassia antagonista, agli attivisti di Black Power e ai movimenti anarchici.

Un pugno stilizzato era il «logo» di Lotta Continua in Italia e di Black Lives Matter negli Stati Uniti, solo per citare alcuni tra i moltissimi esempi. Ecco, dal 13 luglio quel simbolo ricorderà anche Donald Trump: così quel pugno è diventato uno schiaffo mediatico all'immaginario dell'internazionale progressista.