Schianto fra auto di notte. Muoiono due carabinieri

Tragedia nel salernitano. Auto dei carabinieri centrata da un Suv sbucato dal nulla: due militari morti e un terzo in prognosi riservata. In gravi condizioni anche la 31enne al volante del Range Rover bianco, una 18enne al suo fianco e una 75enne su una terza vettura. Perdono la vita nel drammatico incidente avvenuto sabato notte sulla provinciale 91, che collega Eboli a Salerno, il maresciallo Francesco Pastore, 25 anni, e l'appuntato scelto Francesco Ferraro, 27 anni, in servizio alla stazione di Campagna, in provincia di Salerno. Ferito il guidatore della «gazzella», il maresciallo Francesco Volpe. A lanciare il drammatico Sos via radio è quest'ultimo, incastrato con i suoi colleghi fra le lamiere.

Una corsa contro il tempo per i sanitari del 118 e i vigili del fuoco impegnati per estrarre i feriti da ciò che restava della pattuglia, letteralmente sventrata dal fuoristrada uscito da una traversa della provinciale e che ha terminato la sua corsa contro una Fiat Punto guidata da un'anziana. I feriti, tutti in gravi condizioni, vengono stabilizzati e trasportati nei vari ospedali della zona, Oliveto Citra, Battipaglia, Eboli. I due giovani carabinieri, purtroppo, muoiono durante il trasporto. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, intervenuta sul posto per i rilievi, il Suv della 31enne, che viaggiava in direzione opposta alla radiomobile, sarebbe uscito da una strada laterale senza rallentare e, soprattutto, senza dare precedenza alle auto sulla provinciale.

I carabinieri, in particolare, avrebbero svoltato a sinistra mentre alla loro destra, in senso contrario e dopo aver superato un dosso, sbuca il Suv.

Il muso del Range Rover colpisce la fiancata laterale destra dell'auto dei carabinieri. Ad avere la peggio Pastore, seduto al lato passeggero, e Ferraro sul sedile posteriore. La Procura di Salerno, in attesa del risultato degli esami tossicologici sulla donna alla guida del fuoristrada, ha aperto un fascicolo per duplice omicidio stradale e lesioni colpose gravi.

Immediato il messaggio di cordoglio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella inviato al comandante generale dei carabinieri Teo Luzi: «In questa dolorosa circostanza desidero esprimere a lei e all'Arma dei carabinieri la mia solidale vicinanza». Cordoglio è stato espresso anche dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, da quello della Difesa Guido Crosetto e dal presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana. In lacrime il sindaco di Campagna, Biagio Luongo: «Ho assistito inerme alle fasi successive di questa immane tragedia.

Tutta la città è sgomenta».