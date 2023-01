Schianto in slitta, gli Usa piangono la star Ken Block

Addio al re delle acrobazie al volante. Ken Block, leggenda americana degli sport motoristici e star di YouTube, è morto in un incidente in motoslitta nello Utah all'età di 55 anni. Stava viaggiando insieme a un gruppo di amici, ma era solo al momento in cui il mezzo si è ribaltato a causa del pendio ripido nella contea di Wasatch e lo ha investito, uccidendolo sul colpo. «È con profondo dispiacere che possiamo confermare che Ken Block è deceduto in un incidente con la motoslitta», ha dichiarato il suo team Hoonigan Racing, una delle aziende di abbigliamento di sua proprietà, in un comunicato. «Ken era un visionario, un pioniere e un'icona. E soprattutto un padre e un marito. Ci mancherà incredibilmente».

Chi era Kenneth Block? Il 55enne era un pilota molto apprezzato per i suoi funambolismi al volante ed era anche un imprenditore di successo: aveva infatti fondato la casa calzaturiera DC Shoes negli Anni '90 e la Hoonigan Industries da cui è nata la sua stessa scuderia. Dopo aver iniziato la sua carriera nei rally nel 2005, Block è stato nominato Rookie of the Year nel Campionato Rally America. Ha partecipato al Campionato mondiale di rally e ha vinto diverse medaglie agli X Games. Non solo: ha preso parte anche alla Dakar, al Mondiale WRC e a quello di rallycross, correndo pure a Monza.

Block, però, si è guadagnato una vasta fama con gli spettacolari video della serie «Gymkhana» su YouTube, che lo vedevano guidare su piste pericolose e percorsi a ostacoli. La serie, divisa in 10 episodi, gli ha fatto guadagnare quasi due milioni di abbonati. Nel 2016 è apparso in un episodio del reboot di Top Gear della BBC, guidando per Londra insieme all'attore e conduttore Matt LeBlanc. Che lo ha ricordato così: «Un vero talento e un amico portato via troppo presto. Mancherai a tutti coloro che hanno avuto il piacere di conoscerti, amico mio. Le mie condoglianze alla tua famiglia». Il presidente della Federazione Internazionale dell'Automobile, Mohammed Ben Sulayem, ha dichiarato: «Sono profondamente addolorato nell'apprendere della scomparsa del mio amico Ken Block. Un'ispirazione per tutti noi e un vero gentiluomo del nostro sport».