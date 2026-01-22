Schianto su un albero. Sciatore di 21 anni muore a Courmayeur

Ha perso il controllo degli sci su un dosso mentre scendeva a forte velocità ed è andato a sbattere contro un albero. È morto così il ragazzo di 21 anni soccorso ieri a Courmayeur, sulla pista di rientro di Dolonne.

Nell'impatto gli sci si sono spezzati e il casco è caduto a sette metri di distanza. Il ragazzo, di cui ancora non si conoscono le generalità, era a Courmayeur con la fidanzata, che ora è sotto choc. Sull'incidente sta indagando la polizia. Ancora da capire come mai il giovane abbia perso il controllo tanto da uscire dal tracciato. Nei giorni infrastettimanali le piste non sono affollate come nel week end quindi sembra sia da escludere qualche mossa improvvisa per evitare un altro sciatore.

Il personale della società degli impianti di risalita di Courmayeur "è intervenuto immediatamente sul luogo dell'incidente, ma purtroppo ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile". Così, in una nota, la società Courmayeur Mont Blanc Funivie spiega come il giovane sia morto poco dopo il violento impatto fuori pista. "Le autorità competenti sono state immediatamente informate e sono in corso le verifiche del caso" scrive ancora la Courmayeur Mont Blanc Funivie, esprimendo "profondo cordoglio e la più sincera vicinanza ai familiari e agli amici della persona coinvolta".

Pochi giorni fa un altro incidente, fortunatamente non mortale. Una valanga si è staccata nella zona del Canale del Ves, sopra Courmayeur, nel massiccio del Monte Bianco, travolgendo quattro sciatori che stavano facendo un fuoripista. Tutti sono riusciti ad uscire autonomamente dalla neve. Sono stati loro stessi a chiamare la Centrale unica del soccorso.

Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino valdostano e la guardia di finanza.

A Pointe de la Pierre, sopra Aosta, il 10 gennaio uno scialpinista di 52 anni del Piemonte è morto dopo essere stato travolto da una valanga lungo l'itinerario molto frequentato tra Pila e Ozein.